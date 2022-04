Scontri in Foggia-Catanzaro/ Video, Iemmello minacciato: invasione, lancio di oggetti

Accade di tutto in Foggia-Catanzaro, posticipo del girone C di Serie C in scena allo stadio Pino Zaccheria. Lancio di oggetti in campo, proteste del pubblico e soprattutto un’invasione di campo (VIDEO) che ha visto in particolare un tifoso raggiungere il grande ex della partita, Pietro Iemmello, e affrontarlo a brutto muso. Iemmello, ora al Catanzaro, aveva già siglato una doppietta e col punteggio sull’1-5 per il Catanzaro si apprestava a fare tripletta su calcio di rigore. Dopo 10′ di sospensione invece l’allenatore Vincenzo Vivarini, per garantirne l’incolumità, ha preferito sostituirlo, mandando sul dischetto il greco Sounas (rigore per la cronaca parato ma Catanzaro in gol sulla respinta del portiere con Gatto). Una serata di ordinaria follia che rischia ora di scatenare la mano pesante del Giudice Sportivo sulla formazione foggiana.

Diretta/ Foggia Catanzaro (risultato finale 2-6): si chiude al 100'!

FOGGIA CATANZARO, INVASIONE E ARBITRAGGIO CONTESTATO

Arbitraggio contestato sin dai primi minuti del match dal pubblico foggiano, con la formazione di casa rimasta in dieci uomini dopo soli 26′ per l’espulsione di Sciacca. Da quel momento il Catanzaro ha dilagato, chiudendo la prima frazione di gioco in vantaggio 1-4 e poi trovando anche la cinquina, prima degli episodi sopra citati che hanno portato al sesto gol (match poi conclusosi sul 2-6 per il Catanzaro) e alla sospensione della partita per circa 12′. L’invasione di campo e la sostituzione di Iemmello sono stati i momenti culminanti di una serata comunque molto tesa, con entrambi gli allenatori, Zeman e Vivarini, che nel pregara avevano avuto parole di fuoco sull’esclusione del Catania dal girone. Decisione tardiva che ha penalizzato, per i punti venuti meno, sia il Foggia sia il Catanzaro, ma dopo gli eventi della serata di Satanelli rischiano altre sanzioni.

