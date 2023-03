Due tifosi partenopei, di 51 e 38 anni, sono stati fermati mercoledì scorso a seguito degli scontri per la partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, vinta poi dagli azzurri per 3-0. La trasferta era stata vietata ai supporters ospiti, che tuttavia in centinaia sono arrivati nella città campana, causando numerosi disagi dopo essere venuti a contatto con i locali. La gip Leda Rossetti, come riportato dal Corriere della Sera, ha convalidato nelle scorse ore la misura cautelare nei confronti dei due ultras.

Scontri Napoli Eintracht/ Gip: "Tedeschi un esercito, ma colpa guerriglia dei locali"

“I tifosi tedeschi marciavano come un esercito per le strade del centro cittadino, scandendo cori contro la squadra avversaria. Ma sono stati i napoletani ad accendere la scintilla degli scontri che per ore hanno infiammato la città. Armati di bastoni e altri oggetti similari, aggirate le misure faticosamente adottate da polizia e carabinieri, scatenavano una vera e propria guerriglia urbana”, queste le motivazioni chiarite nella sentenza di quattro pagine. A incastrare i due uomini sottoposti a misura cautelare sono state le immagini delle telecamere.

Scontri Napoli Eintracht: convalidato il fermo dei due tifosi partenopei

I due ultras del Napoli, secondo quanto ricostruito nella documentazione, avrebbero lanciato insieme ad altri “pietre, bottiglie, bombe carta, sedie, mazze, tavolini e altri oggetti contundenti” contro i supporters dell’Eintracht in strada ma “anche all’indirizzo degli equipaggi di Polizia che fungevano da cuscinetto onde evitare gli scontri tra le tifoserie”. Il cinquantunenne, in particolare, è stato immortalato mentre teneva in mano una cintura arrotolata come a creare un tirapugni, pronto ad essere utilizzato come arma.

Ci sono, in base a quanto ritenuto dalla giudice, “elementi indicativi di una propensione criminosa e di una non marginale pericolosità sociale” nei confronti delle due persone in questione, che resteranno in stato di fermo ai domiciliari. Il terzo indagato, invece, è stato liberato in quanto non sussistono gravi indizi di colpevolezza.











