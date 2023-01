Scontri tra tifosi di Napoli e Roma in autostrada/ Possibili conseguenze per club

Cosa rischiano Napoli e Roma dopo gli scontri

Violenti scontri tra i tifosi di Napoli e Roma in autostrada nel corso 17esima giornata di Serie A. Una guerriglia vera tra gli ultrà azzurri e giallorossi nell’area di servizio di Badia al Pino con 300 sostenitori coinvolti che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Ora l’aiuto degli agenti della Polstrada e del Reparto Mobile di Firenze, si sta cercando di risalire all’identità dei protagonisti. Le responsabilità, secondo quanto emerso, sarebbero più da parte dei tifosi azzurri. La domanda in queste ore è però una: c’è il rischio che i due club vengano puniti?

Le società pagano le conseguenze dei comportamenti dei propri sostenitori con provvedimenti vari. Solitamente, però, multe, squalifiche e punizioni varie arrivano quando i comportamenti scorretti avvengono all’interno dello stadio o nei dintorni dello stesso. La guerriglia tra i supporter delle due squadre si è verificata sull’autostrada del Sole, dove i tifosi si sono incontrati mentre gli azzurri si recavano a Genova per Sampdoria-Napoli e i giallorossi a San Siro per Milan-Roma.

Cosa dice il regolamento

Dunque Roma e Napoli potranno essere punite per scontri tra tifosi in autostrada? Vediamo cosa dice il codice di giustizia sportiva. C’è un articolo che punisce i fatti violenti dei sostenitori ma lo stesso regolamento presuppone che questi avvengano “sia all’interno dell’impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti”. Dunque non dovrebbero arrivare sanzioni per il Roma o il Napoli dopo gli scontri a Badia al Pino.

Come si legge infatti nel regolamento, “1.Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell’impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”. Gli scontri della 17esima giornata sono avvenuti lontano dal Ferraris di Genova e dal Meazza: dunque le due società non dovrebbero essere punite.

