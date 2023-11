Scontrini elettronici/ Sanatoria accettata: entro quando regolarizzarsi (30 novembre 2023)

L’introduzione degli scontrini elettronici è stato come un fulmine a ciel sereno. Gli imprenditori hanno riscontrato delle difficoltà – e anche dei dissensi – per poter adeguarsi alle nuove direttive dettate dal Fisco italiano. La misura è stata pensata per contrastare l’evasione fiscale (con i soldi mai dichiarati al Fisco).

Agli scontrini elettronici si affianca l’obbligo relativo alle fatture elettroniche, che sono state introdotte il 1° gennaio del 2019. Per evitare le sanzioni dei documenti elettronici, è possibile adempiere con il registratore di cassa telematico oppure con la procedura gratuita per trasmettere i dati al fisco (lo strumento è messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate).

Scontrini elettronici obbligatori: i tempi della sanatoria

Gli scontrini elettronici possono essere soggetti a sanatoria, come previsto dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 131/2023, che disciplina il ravvedimento operoso in caso di violazioni commesse nel settore.

Le violazioni dovranno essere contestate entro e non oltre, il 31 ottobre del 2023 e che facciano riferimento al periodo che va dall’1 gennaio del 2022 al 30 giugno del 2023. Per poter rientrare nei tempi adeguati alla sanatoria, i contribuenti hanno tempo fino al 15 dicembre del 2023 massimo, così da regolarizzare eventuali inadempimenti ed estinguere i propri debiti.

Qualora si faccia riferimento al ravvedimento operoso, non verranno conteggiate le multe accessorie, ma soprattutto non è prevista la sospensione dell’attività oppure della licenza. Le misure più restrittive sugli scontrini elettronici, sono state ridimensionate dal legislatore, con una nota specifica pubblicata lo scorso 29 settembre del 2203, mediante il Decreto Energia e in Gazzetta Ufficiale.

L’unico strumento utilizzabile per sanare eventuali inadempimenti, è tramite il ravvedimento operoso, che consentirà di ridurre l’importo delle sanzioni (già molto salate). Secondo le norme attuale, il contribuente potrebbe esser soggetto a violazioni in caso di inadempimenti relativi alla memorizzazione o trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Ribadiamo che il termine ultimo per la sanatoria relativamente agli scontrini elettronici, è fissato al 15 dicembre del 2023.











