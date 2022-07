Scontrino parrucchiere ha “condizionatore” a 2 euro/ Polemica, ma è crema per capelli

Uno scontrino di un parrucchiere in cui compare la dicitura “condizionatore” al prezzo di 2 euro si è diffuso sui social network, scatenando la polemica. In molti credevano che si trattasse di un rincaro relativo all’aumento dei prezzi delle bollette della luce, che l’esercizio commerciale aveva deciso di addebitare ai propri clienti. In realtà, si è trattato soltanto di un malinteso.

A farlo notare sono stati diversi esperti del settore, che fin dalla pubblicazione dello scontrino non hanno creduto al fatto che realmente l’esercente avrebbe mai potuto far pagare il servizio di aria condizionata come un supplemento. “Il condizionatore è un prodotto per capelli che va messo dopo tinte e colpi di sole. È una sorta crema riparatrice”, così un utente di Twitter ha definitivamente chiarito quanto accaduto. A conferma di ciò c’è un preciso riferimento alla lingua inglese, dove conditioner ha il significato di balsamo. Non ci sono dunque dubbi in merito al fatto che quel tariffario non abbia nulla a che vedere con il caro bollette.

Scontrino parrucchiere ha “condizionatore” a 2 euro: in molti avevano puntato il dito sul caro bollette

Se, da un lato, qualcuno ha capito subito che il “condizionatore” presente al prezzo di 2 euro nello scontrino di un parrucchiere non aveva nulla a che fare con le bollette, dall’altro lato in molti hanno puntato il dito contro il caro energia. I commenti che ne sono conseguiti sono stati piuttosto divertenti, anche se alcuni hanno rasentato la polemica. “Beh sei stata fortunata perchè non ti hanno fatto pagare l’aria che intanto hai respirato”, scrive un utente su Twitter. E un altro: “Il phon è incluso oppure devo portarlo da casa?”. Qualcuno ha persino ironizzato sul tariffario piuttosto conveniente dell’esercizio commerciale stesso: “A trovarlo uno che per soli 46 euro ti fa tutto questo”, ha sottolineato un aspirante cliente.

