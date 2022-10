Scontro Alberto Matano-Guillermo Mariotto/ “Alberto mi scrocca sempre le sigarette”

Scontro tra Matano e Mariotto: cosa è successo

Durante la puntata odierna di Domenica In, in onda su Rai 1, nel salotto di Mara Venier, come d’abitudine, si è tenuto il classico dibattito sulla puntata di ieri sera di Ballando con le stelle. In trasmissione era presente Guillermo Mariotto che ha avuto un piccolo scontro, scherzoso, con Alberto Matano. Quest’ultimo, infatti, commentando la giuria di ieri sera ha detto che “oscilla tra oroscopi e psicoanalisi e che poi si divide e quando gli conviene si unisce”.

Perché La Vita in Diretta non va in onda oggi/ Alberto Matano torna domani: il motivo

“Insomma, caro Mariotto”, ha continuato Alberto Matano, al telefono durante la diretta di Domenica In, “fatevi un esame di coscienza voi, amici della giuria”. “Tu sei tranquillo a casa”, risponde subito Guillermo Mariotto, “rilassato, e io sto qui con le perpetue della tua parrocchia finta”. “E poi non si capisce neanche quello che dici”, ha scherzato Mariotto, riferendosi proprio al fatto che il giornaliste fosse in chiamato con lo studio e il suo audio si senta leggermente basso. “Mara”, ha ripreso la parola Matano, “ci voleva un traduttore ieri per Mariotto perché non si è capito per tutta la puntata lui, abbiate pazienza”.

Guglielmo Mariotto "Luisella Costamagna? è venuta fuori una Moana Pozzi"/ Lei sbotta "Come ti permetti"

Guillermo Mariotto: ” Alberto Matano è ipocrita, mi critica e scrocca le sigarette”

Insomma, tra Guillermo Mariotto e Alberto Matano, nel salotto di Domenica In, è scoppiata l’ormai classica polemica sui voti dei giudici. Mariotto, messo alle “strette”, però ha scherzosamente attaccato Matano dicendo che “lui mi piace”, ma “è ipocrita come pochi, dopo che mi attacca mi dice ‘andiamo a fumare fuori dal balcone‘, c’è un balcone lì”, ma viene subito interrotto da Mara Venier, “ma Alberto non fuma, è impossibile”.

Mariotto hot su Lucrezia Lando: "Il mio occhio andava sulla sua gonna che si alzava"/ Imbarazzo a Ballando

“Ma come no?!”, scoppia a ridere Guillermo Mariotto, “mi scocca le sigarette“. Interpellato da Mara, però, Alberto Matano ha subito smentito: “Ma certo che non fumo, ma cosa dice Mariotto?!”. “Non ti darò più una sigaretta”, interviene Mariotto, “ti porti le tue da casa. Alberto menti sapendo di mentine, sei veramente un falsone, un falsone. Me le scrocca pure”. “Allora Mara”, interviene di nuovo Matano, “io posso dichiarare che c’è un traffico di cioccolato fondente e acqua frizzante tra me e la giuria, nulla di più”. A chiudere il piccolo “alterco” tra i due è, infine, Mariotto, che rivolto a Mara le dice: “Mettete le telecamere in giardino, mettetele”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA