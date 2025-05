È scontro tra Alfonso Signorini e Giulia De Lellis: dopo lo scoop sulla gravidanza lui replica: “Appellarsi a privacy fa ridere”

Giulia De Lellis è incinta, l’influencer ed il suo compagno Tony Effe presto diventeranno genitori. A dare la notizia in esclusiva, però, non sono stati i diretti interessati ma il magazine Chi con uno scoop bomba con tanto di foto in cui l’influencer mostrava il pancino sospetto alzandosi la maglietta. Lo scoop sulla gravidanza, tuttavia, non è piaciuto per nulla a Giulia De Lellis che ha lanciato una velata frecciata a Chi, magazine per anni diretto da Alfonso Signorini, tramite i social: “Invece di rompere con cose inappropriate e soprattutto fuori luogo, che non sono state rivelate dai diretti interessati, parliamo di quanto è splendido il mio abito, ma la bellezza di questo vestito la vedete?!”.

Adesso, intervistato da Grazia Sambruna nel format BOOM, lo scontro tra Alfonso Signorini e Giulia De Lellis è proseguito, il giornalista senza mezzi termini ha attaccato l’influencer prima lanciando una frecciata: “È chiaro che per una persona che ha fatto dei social la sua vita, perché comunque lei è una creatura social, appellarsi alla privacy fa proprio ridere, cioè onestamente. Anche perché non è che chissà quale notizia tu dai di lesa maestà” e poi insinuando che più che per privacy, la sua incazzatura è dovuta al fatto che, molto probabilmente, non può rilasciare le esclusive agli sponsor: “De Lellis ha costruito un impero in questa maniera, no? Cioè, voglio dire. Infatti si è lamentata su Instagram pubblicizzando peraltro un vestito.”

Nel frattempo nonostante manchi l’annuncio ufficiale sulla gravidanza che Giulia De Lellis è incinta non sembrano esserci dubbi. Stando a quanto riportano Libero e l’esperta di gossip Deianira Marzano hanno rivelato che secondo fonti vicine all’influencer i due aspetterebbero una bambina, e non solo ma hanno già scelto il nome: Priscilla. Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno genitori ad ottobre di una figlia di nome Priscilla? Al momento in attesa di conferme ufficiali continuano le indiscrezioni ed anche gli scontri a distanza con Alfonso Signorini. Ed inoltre che non ci sia simpatia tra la De Lellis e Signorini è noto sin dai tempi del Grande Fratello Vip quando i due hanno avuto uno scontro in diretta diventato epico.