Scontro Bruzzone-Murgia/ Video, lei: “Apparizioni-miracoli, andrei molto cauta”

Il caso Amarlis al centro di Non è L’Arena di ieri, non sono mancati i botta e risposta sul caso Christian Del Vecchio tra Roberta Bruzzone e David Murgia. Il giornalista ha tenuto a precisare nel corso del dialogo nello studio di Massimo Giletti: «La Chiesa non è pregiudizialmente contraria a questo tipo di fenomeni che vengono chiamati fenomeni mistici. La Chiesa crede nei fenomeni mistici, perché il sovrannaturale fa parte anche della Fede». Il conduttore di Non è L’Arena ha ribadito la presenza di documenti su Lourdes e sui miracoli, niente di nascosto o secretato a differenza dei casi citati in trasmissione: «Io credo che la Chiesa non debba avere paura della trasparenza», riferendosi alla commissione “sull’olio miracoloso”.

BRUZZONE VS MURGIA: IL VIDEO

Da qui è partito lo scontro decisamentre civile tra Roberta Bruzzone e David Murgia, ecco le parole della criminologa: «Che tipo di analisi e di verifiche hanno fatto? Perché io vorrei che qualcuno mi spiegasse come hanno fatto a verificare come quell’olio uscisse dal suo organismo. E soprattutto vorrei capire come possano aver verificato delle apparizioni, questo è un aspetto un pochino più simpatico da chiarire». «Il problema è sempre quello, queste non sono le cose più importanti per la Chiesa cattolica», ha precisato Murgia, questa la contro-replica della Bruzzone: «David, so benissimo come lavori, conosco il tuo punto di vista e lo rispetto. Io mi sposto su un aspetto assai più terreno: fenomeni di questo tipo in un’epoca come quella che stiamo vivendo, in cui si spacciano soluzioni miracolose anche per patologie molto gravi, io voglio essere estremamente cauta».





