Scontro Fabio Fazio-Salvini/ Conduttore attaccato sui social: “Spero ti ammazzino”

Fabio Fazio vs Matteo Salvini, continua il duello a distanza tra il giornalista di casa Rai e il segretario federale della Lega. Sono stati numerosi i botta e risposta negli ultimi tempi, l’ultimo andato in scena ieri. A far scoppiare il caso è stata l’intervista rilasciata dal volto di “Che tempo che fa” a Radio Capital: «Salvini non c’è più, riparto da Rai2 più sereno […] L’ex Ministro degli Interni mi ha attaccato più di 100 volte, una cosa che non lascia indifferenti». Poi sugli insulti ricevuti in strada: «Solo uno, il miracolo è quello: la cosa meravigliosa è la quotidianità, i figli a scuola, al lavoro a piedi o in bicicletta. La vita normale con la sensazione di stima e affetto da parte del paese reale». Non è tardata ad arrivare la replica dell’ex ministro: «Fazio conta i suoi milioni e festeggia. Citando Cocciante, ‘che pena mi fa…».

FABIO FAZIO VS SALVINI, CONDUTTORE NEL MIRINO SUI SOCIAL

Ma non è finita qui: Fabio Fazio ha dovuto fare i conti con gli haters e con commenti molto negativi sui social network. Il volto di Che tempo che fa ha ricevuto offese da un presunto sostenitore della Lega: «Verme schifoso bastardo, spero che ti ammazzino». Non è tardata ad arrivare la presa di posizione del giornalista: «Lasciando perdere l’ortografia, sai dirmi anche perché? Lavoro, faccio guadagnare la mia azienda e pago orgogliosamente le tasse. Tu cosa fai?». Tanti i messaggi di sostegno e di vicinanza per Fazio, ma c’è anche chi ha sottolineato che potrebbe trattarsi di un “troll”: «Iscrizione 1 settembre 2019. Un follower. Logo (sbagliato) della #Lega come profilo Pic. Fazio che salta sull’amo. E a nessuno viene in mente che si tratti di un troll anti-#Salvini».

Lasciando perdere l’ortografia, sai dirmi anche perché? Lavoro, faccio guadagnare la mia azienda e pago orgogliosamente le tasse. Tu cosa fai? https://t.co/LFXK4rktRt — Fabio Fazio (@fabfazio) September 28, 2019





