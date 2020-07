Scontro fra auto, morte due persone/ Incidente a Calzolaro: c’è anche un ferito

Il mese di luglio si è aperto, purtroppo, con un incidente a Calzolaro, sulle strade dell’Umbria, che questo pomeriggio sono divenute loro malgrado teatro di un incidente mortale. In particolare, intorno alle 16 di oggi, mercoledì 1° luglio, le due vetture si sono scontrate (frontalmente, stando a quanto riportato da alcune fonti locali) per ragioni ancora da accertare, anche se si ipotizza il malore di uno dei due conducenti. Il sinistro ha avuto luogo come detto nella località di Calzolaro, appartenente al Comune di Umbertide. Nel violento impatto hanno perso la vita due fratelli originari di Cinquemiglia, rispettivamente di 63 e 66 anni d’età, mentre vi è una terza persona rimasta ferita, ma che, tuttavia, almeno secondo quanto scrive il quotidiano “La Nazione”, non si troverebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, fra i quali figurano i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Città di Castello e le forze dell’ordine, che ora stanno conducendo ulteriori accertamenti relativi alla dinamica dell’incidente avvenuto a Calzolaro per ricostruirla nella sua interezza e con la massima precisione possibile. Sono stati i pompieri a estrarre dalle lamiere i corpi delle persone coinvolte nello schianto. I veicoli, pesantemente danneggiati (e non potrebbe essere altrimenti, considerata la gravità del sinistro), sarebbero una Panda e una Multipla.

