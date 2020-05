Scontro fra titani, chi è Ade?/ Re degli inferi e signore dei morti

Chi è Ade? Il re degli inferi e signore dei morti conosciuto dai romani con il nome di Plutone è tra i personaggi del film “Scontro tra titani” trasmesso su Italia 1. Figlio di Crono e Rea, Ade è uno dei cinque fratelli di Zeus, salvato dal fratello dopo che era stato divorato dal padre che mangiava i suoi figli per evitare l’avverarsi di una profezia che lo voleva morto per mano di uno dei suoi figli. A liberare Ade dal suo tragico destino è stato proprio il fratello scampato alla follia del padre grazie all’aiuto della madre Rea che rimpiazzò il neonato con un sasso. Una volta diventato adulto, Zeus affrontò il padre Crono costringendolo a rigettare tutti i suoi quattro fratelli con cui divise il regno. Ad Ade spettò il dominio sul mondo degli inferi e dell’oltretomba. La leggenda racconta che il signore dei morti si innamorò di Persefone, figlia di Demetra. Un amore che lo spinse a rapirla e a condurla con lui nel regno dei morti. Una volta scoperto del tradimento, Demetra scatenò la sua ira con una carestia terribile che mise a dura prova gli uomini. Per salvare il genero umano, Zeus scrisse un messaggio ad Ade invitandolo a riportare a casa Persefone a patto che non mangiasse alcun cibo del mondo degli inferi.

Ade, l’amore del Dio dei morti per Persefone

Nonostante il messaggio del fratello Zeus, Ade non voler rinunciare alla sua amata Persefone. Anzi il re dei morti non rispettò il patto siglato con il Dio dell’Olimpo dando da mangiare alla sua amata un melograno; un gesto che scatenò nuovamente l’ira di Demetra con Zeus costretto ad intervenire nuovamente. Questa volta Zeus disse al fratello che Persefone sarebbe rimasta con lui nel mondo dei morti soltanto per un numero di mesi, un dato legato al numero di chicchi di melograno che la figlia di Demetra aveva ingerito. Una volta terminati quei mesi, Persefone avrebbe dovuto lasciare il mondo dei morti e tornare dalla madre. Il patto fu accolto da tutti, così una volta terminati i mesi Persefone fece ritorno a casa. Riguardo ad Ade, la leggenda racconta che non fosse affatto di bell’aspetto e per questo motivo ci sono davvero poche immagini e raffigurazioni su di lui. Generalmente il Dio viene rappresentato con un cane a tre teste, il Cerbero che altro non è che il guardiano del mondo degli inferi, e una pantera.