Scontro Francesca Fialdini e Fabio Fognini, Lastra-gate a Ballando con le stelle 2025: chi non crede al suo infortunio? Lei inguaia Milly Carlucci

Lastra-gate a Ballando con le stelle 2025: è scontro tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini in diretta?

Il giallo del Lastra-gate continua ed in molti continuano a farsi la stessa domanda: chi ha chiesto le lastre a Francesca Fialdini? Chi ha messo in dubbio il suo infortunio? Facendo un passo indietro durante la puntata di Ballando Segreto pubblicata su Raiplay mercoledì 29 novembre Francesca Fialdini aveva lanciato un’accusa choc: qualcuno dei concorrenti aveva messo in dubbio il suo infortunio arrivando persino a chiederle le lastre come prova parlando di una mandante donna e di un esecutore uomo. Da allora è partita la ricerca del colpevole e sono venuti fuori i nomi più disparati da Barbara D’Urso fino a Filippo Magnini passando per tanti altri fino a che Fanpage.it ha fatto i nomi dei presunti colpevoli: Martina Colombari e Fabio Fognini. Il magazine Gente, invece, aveva rivelato che dietro le quinte c’era stata una violenta lite tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini proprio perché l’ex tennista ha messo in dubbio la veridicità del suo infortunio.

Finita qui? Ma neanche per sogno, il giorno dopo, giovedì 27 novembre, Milly Carlucci ospite in collegamento a La vita in diretta ha voluto fare chiarezza rivelando cos’è successo davvero: “Barbara d’Urso non c’entra nulla con questa vicenda, Martina Colombari non c’entra nulla: non erano presenti al fatto, quindi sono assolte. La verità è che c’è stato un confronto, anche vivace, tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, che è nato da un equivoco sull’uso delle parole. Loro stessi si sono poi chiariti” Tirato in mezzo e smascherato in diretta televisiva, Fabio Fognini si è voluto difendere attraverso i social specificando che non ha mai chiesto le lastre a Francesca Fialdini. Ed ovviamente non è mancata la reazione di quest’ultima che con una Instagram stories ha commentato lapidaria: “Un bel tacer non fu mai scritto.” Lo scontro tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini continuerà anche nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2025?



Ballando con le stelle 2025, chi ha chiesto le lastre a Francesca Fialdini? Lei ‘inguaia’ Milly Carlucci

Nonostante le dichiarazioni, le smentite i retroscena e quant’altro il Lastra-gate a Ballando con le stelle 2025 è diventato un vero e proprio caso, ne parlano tutti e soprattutto in molti si sono chiesti e si chiedono se e ammesso che Fabio Fognini sia ‘l’esecutore’ che ha chiesto a Fialdini le lastre chi è la mandante? Sui social sono iniziati a circolare alcuni video che inguaierebbero Martina Colombari ma questa volta la Fialdini è intervenuta per gettare benzina sul fuoco pubblicando su Instagram un video in cui le due donne cantano ‘Parole, parole’ di Mina. “Parole, parole, parole, soltanto parole, parole non fra noi, fra tutti. Fra noi no, fra noi un abbraccio” ha concluso la Colombari E dopo tante parole, appunto, si giunge a questa mattina con Francesca Fialdini ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it in cui in parte ha cambiato versione: “Questa situazione è assurda e anche un po’ ridicola. So sicuramente chi non è stato, Andrea Delogu e Paolo Belli, le persone più rispettose nei miei confronti, ma non so da chi è nato tutto.” Lasciando intendere che non ha idea di chi sia la mandante per poi aggiungere: “La prima a riferirmelo è stata Milly Carlucci, mi ha spiegato che qualcuno non credeva al mio infortunio e mi ha suggerito di pubblicare il video del referto, per questo ho scelto di farlo. Nessuno mi ha parlato direttamente, solo battute accennate sul mio stato di salute, ma come dice il detto ‘scherzando si dice la verità’.” Insomma a questo punto sembra proprio che a chiederle di ‘mostrare le lastre’ sui social sia stata proprio la padrona di casa di Ballando con le stelle 2025.