Scontro frontale tra auto e moto: morto un 24enne/ Incidente stradale in Gallura

È una mattinata di sangue e di lacrime quella di oggi, giovedì 6 agosto 2020: come riportano alcune fonti locali, si è verificato un incidente stradale mortale in Gallura, lungo la strada provinciale che conduce verso la località di San Pantaleo, ubicata, di fatto, al confine con la celebre Costa Smeralda. A perdere la vita è stato Riccardo Dessì, ventiquattrenne di Sant’Antonio di Gallura, scontratosi frontalmente con la propria moto contro un’automobile, una Range Rover, che proveniva dalla corsia opposta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena e i soccorritori del 118, con questi ultimi che hanno disperatamente tentato di rianimare il ragazzo, il cui cuore, però, aveva purtroppo già smesso di battere. Una giovane vita interrottasi bruscamente sull’asfalto della Sardegna, con una dinamica ancora al vaglio della polizia locale di Olbia, giunta sul luogo del sinistro per le prime ricostruzioni dell’incidente in Gallura; stando a quanto riporta l’ANSA, Riccardo stava percorrendo la carreggiata in sella al suo motoveicolo in direzione Olbia, quando avrebbe tentato l’effettuazione di una manovra di sorpasso, rivelatasi maledettamente fatale. Il corpo è stato quindi disarcionato dalla moto, atterrando oltre la cunetta. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al ragazzo, ennesima vittima della strada di questa terribile estate 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA