L’amicizia tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma da settimane è giunta definitivamente al capolinea, sono ormai rari i momenti in cui riescono a parlare senza scontrarsi e attaccarsi duramente. Ieri sera si sono rese protagoniste di un nuovo battibecco durante la 40esima puntata del Grande Fratello, ma le vere scintille sono esplose dopo la diretta.

Durante la notte l’ex Miss Italia non è riuscita a trattenere le lacrime, ha anche accusato la modella brasiliana di averla aggredita. Intorno alle 4 le due si sono scontrate ancora, ma questa volta in modo alquanto animato. Helena Prestes rivolgendosi all’ex amica ha detto che la sfi*ata è lei e subito dopo le ha chiesto di non sputarle l’acqua addosso. In preda alla rabbia si è poi avvicinata Chiara per farle vedere cosa aveva fatto Zeudi Di Palma, lei però ha negato dicendo: “Ma cosa dici? Ma è folle”.

Helena Prestes furiosa con Zeudi Di Palma al Grande Fratello: Chiara e Shaila difendono l’amica

Mentre Shaila Gatta portava via l’ex Miss Italia Chiara ha consigliato ad Helena Prestes di smetterla e di andare a dormire, le ha anche detto di non avvicinarsi più a lei. Durante il caos è intervenuta anche Jessica Morlacchi per capire cosa fosse successo, nel frattempo la fidanzata di Javier Martinez ha raggiunto l’ex velina perché voleva farle vedere cosa le ha fatto Zeudi con l’acqua, questa la replica della ballerina: “Vattene a dormire e non ti azzardare a toccarmi, sei una provocatrice. Non mi toccare“.

Subito dopo Helena Prestes ha raccontato l’accaduto a Jessica dicendo che Zeudi Di Palma l’ha bagnata e la cosa l’ha infastidita molto. Non ha capito se ha sputato l’acqua dalla bocca o se l’ha bagnata con le mani, ha poi aggiunto: “Se mi ha chiesto scusa? No! Mi ha detto ‘tu mi hai provocata’ e non ha chiesto perdono”. Mentre la gieffina raccontava la vicenda anche a MariaVittoria la Cainelli l’ha presa in giro, all’ex Miss Italia ha detto: “Zeudi ma sei un lama. C’è però chi sputa veleno. Ora vogliamo la traiettoria dello sputo di Zeudi e i filmati a rallentatore”.