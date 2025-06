Cosa sta succedendo a Los Angeles? Perché il caos di questi giorni? Ce lo siamo domandati a Sussidiario TV, chiedendo lumi al giornalista Massimo Gaggi, intervistato da Eleonora Rossi.

In questi giorni nella città degli angeli sono in corso delle violente proteste nei confronti dell’agenzia ICE, acronimo di Immigration and Customs Enforcement, in tema di immigrazione. Trump, per sedare la folla, ha schierato i militari nonostante il governatore fosse contrario, e per Gaggi rappresenta una “provocazione politica di dubbia legalità”.

C’è poi la questione, strettamente connessa, dei 9.000 migranti trasferiti nella prigione di massima sicurezza di Guantanamo: ecco cosa ne pensa l’esperto.