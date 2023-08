Scontro motoscafo veliero in costiera Amalfitana: morta turista/ “Conducente sembrava ubriaco…”

Dramma in Costiera Amalfitana dove si è verificato uno scontro fra imbarcazioni che ha provocato la morte di una turista americana. La vittima, come si legge sul sito del Corriere della Sera, aveva 44 anni, e l’incidente è avvenuto di preciso nella zona antistante il fiordo di Furore. Era a bordo di un motoscafo con conducente assieme alla sua famiglia, il marito e i figli, ma per cause ancora in corso di accertamento è avvenuto uno scontro con un veliero turistico su cui vi erano alcune persone in gita. Un impatto violentissimo con la 44enne turista che è stata sbalzata in acqua per poi essere portata in ospedale in codice rosso: nel nosocomio però ne è stato decretato il decesso a seguito delle gravissime lesioni riportate.

Il marito è invece rimasto ferito in modo lieve mentre fortunatamente ne sono usciti illesi i due figli della coppia. Il veliero con cui il motoscafo si è scontrato si chiama Tortuga, partito dal golfo di Napoli per una escursione, mentre il motoscafo su cui viaggiava la turista era lungo sette metri. La Guardia costiera dalla Procura di Salerno ha aperto un’indagine per ricostruire con esattezza l’accaduto, e gli investigatori hanno già preso contatti con l’ambasciata americana per cercare di garantire la massima assistenza possibile ai famigliari della vittima.

SCONTRO VELIERO MOTOSCAFO IN COSTIERA AMALFITANA: LA TESTIMONIANZA

Un testimone, Pietro Iuzzolino, si trovava a bordo del veliero e stava facendo un cocktail al momento dell’impatto, e ha racconto: «Il veliero procedeva dritto e anche lo scafo. Poi all’improvviso ha virato di 180 gradi: c’è stato lo scontro e ho sentito un botto fortissimo. Ho visto la donna in acqua sorretta dai figli e dal marito: non aveva un braccio e la nuca era bianca, come se non affluisse il sangue. È stato terribile. Li abbiamo soccorsi, passeggeri dello scafo sono saliti sul veliero. Il conducente vomitava, abbiamo avuto l’impressione che fosse ubriaco. Lo accerteranno gli investigatori». Sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.

