Scontro Mughini-Sgarbi, Albano conferma la rissa/ “Sono sconvolto, spinte e…”

Al Maurizio Costanzo Show che andrà in onda questa sera è andato in scena un bruttissimo siparietto tra Mughini e Sgarbi. I due si sono presi a brutte parole, arrivando persino alle mani. Il tutto è nato dalla presenza in studio di Albano. Quando il conduttore ha chiesto un’opinione sulla guerra in Ucraina al cantante, Mughini è intervenuto. Al Corriere, il pugliese ha spiegato: “Stavo incominciando a rispondere, l’argomento era interessante, ma non ho fatto in tempo a proseguire che Mughini mi ha interrotto dicendo ‘gli esponenti di musica leggera non devono parlare di politica’. Ma chi cacchio sei tu per dirmi cosa devo dire io? L’ho trovato un gravissimo errore interrompermi così. Sgarbi ha preso le mie difese e poi abbiamo perso il filo del discorso”.

Da quel momento in poi, infatti, i due hanno iniziato non solo a prendersi a brutte parole ma anche a picchiarsi fisicamente. Non sono mancate infatti spinte e cadute, il tutto condito da parolacce e insulti. L’arista si è detto sconvolto da quanto accaduto, soprattutto perché parliamo di “due uomini coltissimi che si azzuffano come fosse una rissa da bar di periferia”.

Mughini-Sgarbi, la rissa raccontata da Albano

Secondo quanto raccontato da Albano, sarebbe stato Mughini ad alzarsi per andare verso Sgarbi. Allora a questo punto “Sgarbi si è alzato a sua volta” e la situazione è degenerata. Il cantante pugliese, per usare una metafora, ha detto che si è trattato di una rissa come “uno scontro Muhammad Ali – Mike Tyson”. Un paragone molto forte per una scena che però non si sa se i telespettatori vedranno o meno: la produzione potrebbe infatti scegliere di tagliare quella parte.

Il pugliese ha proseguito: “Sentire quel tipo di linguaggio neanche da estrema periferia da due uomini di grande cultura…”, lo ha stupito. Sgarbi e Mughini, secondo Albano, sono due uomini che hanno poco in comune: “Uno che non sopporta l’altro, mondi diversi”, spiega. Maurizio Costanzo, di fronte alla rissa dei due ospiti, avrebbe tentato di mediare chiedendo ai due di fare un segno di pace. Dopo l’increscioso episodio, sembra che Mughini abbia chiarito con il cantante, spiegando di non avere nulla contro di lui. Albano ha concluso: “Come uomini di cultura sono entrambi da 10 e lode, come pugili sono da zero sotto zero”.

