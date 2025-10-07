Scontro Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli: botta e risposta dopo Ballando con le stelle 2025, è caos: "Ti dari un pugno" "Minaccia di menarmi"

Ballando con le stelle 2025, botta e risposta di fuoco tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli (difesa dall'amica Daniela Fedi)

Lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli a Ballando con le stelle 2025 continua anche a distanza e non accenna a fermarsi trasformandosi un serie di attacchi e controattacchi. Tutto è nato durante la puntata di sabato scorso quando Nancy Brilli, prima della sua esibizione, ha ammesso di aver avuto una settimana molto difficile a causa della morte della sua cagnolina Margot. Tuttavia Selvaggia Lucarelli ha spiazzato tutti con una battuta che visto il periodo particolare è sembrata a tutti fuori luogo: “Se dovesse morire il mio gatto non aspettatemi perché io vado sul ponte dell’arcobaleno con lui, quindi intanto merito a Nancy per esser qui, però non è che può esserci il ‘bonus lutto animali domestici’. Lo so che è cinico quello che dico”

Durante la diretta della scorsa puntata di Ballando con le stelle 2025 Nancy Brilli ha risposto con signorilità alle ciniche dichiarazioni della giurata: “Non è una bella cosa quella che hai detto”. Tuttavia, poche ore dopo tramite le sue storie su Instagram ha ricondiviso un pesantissimo e duro attacco da parte della sua amica Daniela Fedi: “Selvaggia Lucarelli, sei degna del tuo nome e dovresti tornare nella giunga da cui provieni. La perdita del proprio animale domestico è un lutto e i lutti sono lutti. Non sono cose su cui si possono fare battute per ottenere audience in televisione. Nancy Brilli per me è una sorella ma se anche non la conoscessi, ti darei volentieri un cazzotto per quel che hai osato dirle a Ballando con le Stelle” Parole durissime che l’attrice appoggia totalmente avendole ripubblicate su Instagram.

Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli, continua lo scontro anche dopo Ballando con le stelle 2025

Finito qui? Neanche per sogno, a distanza di un giorno dallo scoppio delle polemiche e sotto attacco da parte dell’esperta di moda Daniela Fedi amica di Nancy Brilli, è arrivata la replica piccata di Selvaggia Lucarelli che sempre attraverso i social è sbottata tirando in mezzo anche l’attrice: “Immaginate un mondo in cui la signora della Milano bene minaccia di menarti se ti incontra perché hai detto ‘mi spiace per il tuo cane, onore al merito perché sei qui ma io se morisse il mio gatto ecc..’ e l’altra che lo diffonde. Bah. Fortuna che ci sono cose più importanti di cui occuparsi va”

E subito dopo ha fatto un discorso più generale per chiarire meglio il suo pensiero: “Da giorni leggo questa famigerata ‘battuta’ che avrei fatto ai danni di una concorrente. So che l’analfabetismo funzionale unito all’incapacità di cogliere i registri linguistici è il male del secolo, ma non ho fatto alcuna battuta (‘bonus lutto’ non deve far ridere, è un’espressione originale per dire ‘non posso fare sconti’). Usufruite del bonus cultura e comprate un libro di analisi del testo” Ci sarà un nuova controreplica da parte di Nancy Brilli?