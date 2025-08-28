Scontro Selvaggia Lucarelli Emanuela Fanelli: "Tace su Palestina! Pavidità e delusione!" La replica stizzita e il botta e risposta infuocato

Scontro Selvaggia Lucarelli Emanuela Fanelli, giornalista attacca: “Non parla di Palestina per non perdere opportunità”

Continua a far discutere la scelta dell’attrice romana Emanuela Fanelli di non parlare della questione israeliano-palestinese all’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia perché con vestiti firmati e gioielli si sentirebbe fuori luogo. E così la mostra si è trasformata palcoscenico e mostra dei film al cinema ma anche terreno di scontro su una questione drammatica ed attuale che non andrebbe strumentalizzata ne da una parte ne dall’altra. E puntuale come sempre quando fiuta odore di polemica, la giurata di Ballando con le stelle è intervenuta con un post sui social per attaccare l’attrice. “Pensavo fosse uno dei suoi personaggi di Una pezza di Lundini, invece era proprio lei, Emanuela Fanelli.” ha premesso la Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli ha attaccato Emanuela Fanelli per la sua scelta di non parlare della questione israeliana palestinese in maniera dura e netta. Ha definito imbarazzante il toccarsi continuamente i capelli dell’attrice nel pronunciare la parola Palestina e poi ha aggiunto ma anche il fatto che non parlerà di Gaza alla Mostra di Venezia ma andrà alle manifestazioni da privata cittadina. Infine ha concluso con una pesante frecciata: “Bastava dire “Non parlerò di Gaza per evitare casi diplomatici e perché voglio continuare a fare l’attrice senza perdere opportunità” (che poi è quello che hanno fatto tutti i suoi colleghi, con rare eccezioni, e che dopo 60 000 morti firmano letterine sdegnate ma in gruppo eh, così li si nota di meno). Che pavidità. E che delusione.”

Emanuela Fanelli replica a Selvaggia Lucarelli: “Da pavida prendo in prestito le parole di Massimo Troisi”

Dopo pochi minuti è arrivata la replica a tono di Emanuela Fanelli all’attacco di Selvaggia Lucarelli: “Da pavida prendo in prestito le parole del grande Massimo Triosi: ‘Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci tu.” E alcune ore dopo è arrivata la controreplica di Selvaggia che suona come un attacco ancora più pesante: “Non hai mai detto mezza parola su Gaza e ora che puoi farlo davanti al mondo dici che ti sentiresti fuori contesto. Ho capito benissimo. Pavida, con e senza gioielli.” E successivamente ha postato un’altra Instagram story (visibile in basso). Lo scontro Selvaggia Lucarelli Emanuela Fanelli si fa sempre più acceso e nel frattempo non mancano reazioni sia a favore dell’una che dell’altra.

Molti utenti, tuttavia, hanno fatto notare alla Lucarelli che anche lei non si è esposta per la causa quando ne ha avuto l’occasione: “Ok, ma pure te che hai condotto il Dopo Festival a Sanremo quest’anno, in diretta, (ergo nessun taglio/modifica in post produzione) non hai detto mezza cosa sulla questione Palestinese.” Le va dato il merito di essere stata una delle prime a parlarne sui social, è vero, ma non lo hai mai fatto in tv e sicuramente non ne parlerà ampiamente a Ballando con le stelle 2025 perché come sostenuto da lei stessa ‘non ho miei programmi tv in gestirmi spazi e argomenti come voglio’, ed in fondo lo show del sabato sera di Rai1 tra gare di ballo e polemiche sui voti non è il miglior luogo per parlare di una catastrofe umanitaria a Gaza.