Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, è scontro aperto tra Suor Azzurra e Lorenzo Riva: ecco perché

Nelle prossime puntate di Che Dio ci aiuti 8 si entrerà sempre più nel vivo delle trame e verranno a galla segreti inconfessabili, verità scioccanti, amori impossibili e tanto altro, tutto ciò metterà in crisi tutti i protagonisti soprattutto Suor Angela (Francesca Chillemi) e Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni). L’arrivo della Suora nella Casa del Sorriso ha portato non poco scompiglio e sin dall’inizio i rapporti con il direttore Lorenzo Riva non sono stati idilliaci. Estremamente rigido e inquadrato lo psichiatra, molto più istintiva e creativa la suora.

Pietro e Cristina in Che Dio ci aiuti 8: lui è il ragazzo perfetto (forse troppo)/ Tutto ciò che non convince

Nel corso delle puntate, però, i due hanno trovato un punto di incontro e, per le bene delle ragazze ospiti della struttura, hanno iniziato a collaborare. Tuttavia dalle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 si scopre che ci sarà un nuovo scontro tra Suor Azzurra e Lorenzo Riva. Le prime incomprensioni sorgeranno quando a poco a poco verrà a galla il segreto di Serena, la moglie scomparsa di Riva. Il ritrovamento di un’agenda della donna con un nome ricorrente, Diego, ha spinto i due ad indagare ma quello che scopriranno sarà un’amara verità che avrà ripercussioni su Lorenzo ma anche sui figli Pietro (Tommaso Donadoni) e la piccola Giulia Boom (Gaia Bella).

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni prossima puntata 17 aprile 2025/ Cristina e Pietro hanno un segreto…

Scontro Suor Azzurra e Lorenzo Riva in Che Dio ci aiuti 8: c’entra il segreto di Serena, anticipazioni

E scendendo nel dettaglio dalle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 si scopre che Suor Azzurra inizierà ad indagare sul segreto di Serena scoprendo chi si nasconde dietro l’identità di Diego e mentre lei è convinta che si tratti di una grande incomprensione quello che scoprirà la metterà in crisi. Cosa nasconde davvero Serena? Le ipotesi possono essere due: una riguarda il suo passato di tossicodipendenza e l’altra una relazione extraconiugale. Quel che è certo è che Suor Angela arriverà alla verità e che nulla è come sembra.



Al momento l’unica a sapere qual è il segreto di Serena è Suor Angela (Elena Sofia Ricci). Serena, da giovanissima ha avuto problemi di tossicodipendenza e trovato aiuto e conforto in un Convento. Nel convento c’era appunto Suor Angela e tra le due si è instaurato un rapporto di amicizia che è durato anni, fino alla morte della donna. E proprio a Suor Angela poco prima di morire Serena aveva confidato un segreto sul suo passato un segreto che Lorenzo non avrebbe mai dovuto scoprire. Segreto che scompiglierà tutti gli equilibri portando allo scontro tra Suor Azzurra e Lorenzo Riva.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, sesta puntata 10 aprile 2025/ Azzurra svela l’identità di Dario…

Pietro e Cristina si mettono insieme: Lorenzo reagisce male ma Suor Azzurra cerca di farlo ragionare

Altro motivo di scontro tra Suor Azzura e Lorenzo in Che Dio ci aiuti 8 sarà il sentimento che sta nascendo tra Pietro e Cristina. Il primo è il figlio primogenito di Riva, brillante, altruista e generoso ed ancora profondamente ferito dalla morte della mamma che cerca di aiutare il padre nella gestione della struttura. L’altra è una diciasettenne incinta dal passato problematico che grazie a Suor Azzurra trova rifugio nella Casa famiglia, ama disegnare ma si caccerà spesso nei guai anche seri per colpa del suo ex fidanzato Matteo.



I due giovani saranno sempre più vicini e ben presto scoccherà la scintilla, Cristina ha confessato a Pietro di essersi innamorato ma lui l’ha respinta ma quando la vedrà insieme a Matteo in lui nascerà la gelosia. Cristina e Pietro si metteranno insieme e ciò manderà in crisi Riva. Per lo psichiatra è inconcepibile che il figlio si innamori di una delle ragazze ospiti della Casa-Famiglia e Suor Azzurra cercherà di farlo ragionare ma con scarsi risultati. L’appuntamento con la prossima puntata di Che Dio ci aiuti 8 è per giovedì prossimo 17 aprile 2025 sempre in prima serata su Rai1.