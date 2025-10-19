Scontro di fuoco tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2025: "Volete la polemica! Non è il mio show"

Ballando con le stelle 2025, Selvaggia Lucarelli punge Barbara D’Urso: “Non fai intrattenimento”

Tensione alle stelle a Ballando con le stelle 2025 tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Dopo un Quick Step in coppia con il suo maestro Pasquale La Rocca, la conduttrice campana si interfaccia con la giuria e anche questa volta da Alberto Matano a Fabio Canino tutti le fanno notare che da lei pretendo di più e non solo delle semplice performance di ballo nonostante siano tecnicamente perfette. La più dura contro Barbara D’Urso è Selvaggia Lucarelli che la incalza dicendole che non si sta esponendo e non fa intrattenimento. Stanca dopo l’ennesima stoccata Barbara è sboccata.

“Io posso fare intrattenimento se è un mio show, questo non è il mio show è il suo show. Io sono qui a fare il concorrente a farmi giudicare da voi.” ha tuonato Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025 stizzita a Selvaggia Lucarelli la quale l’ha incalzata dicendole che non è vero è che può scegliere di fare intrattenimento in qualunque modo. La D’Urso a questo punto ha ribadito che si è aperta, raccontando del difficile rapporto con il padre e che non ha nessuna intenzione, a differenza di altri concorrenti di fare polemiche sulle mutande o sul vestito.



È scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025: “Volete la polemica ma non è il mio show”

La tensione tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025 è esplosa quando si è toccato il tasto dell’addio burrascoso della D’Urso a Mediaset. La giurata ha sentenziato che non è l’unica conduttrice che è rimasta ferma e senza un programma per due anni ma Barbara D’Urso questa volta ha risposto a tono: “Un giorno saprai, professionalmente e umanamente, che cosa è successo a me umanamente” Insomma botta e risposta di fuoco tra Selvaggia e Barbara smorzato solo dalla pubblicità. Nel frattempo ha parlare di ballo è intervenuta Carolyn Smith che ha sentenziato: “Che noia!” e chiuso così il discorso.

