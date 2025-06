Gli scontri all’Isola dei Famosi sono all’ordine del giorno soprattutto se ci sono di mezzo Dino Giarrusso, Teresanna Pugliese, Mario o Mirko. Nel daytime di oggi, in attesa della puntata di stasera su Canale5, c’è stata una lite tra Dino e Cristina Plevani. Ma cos’è successo di preciso? Scopriamolo subito.

L’ex politico ha iniziato a discutere con Mirko non capendo che gli aveva fatto una battuta, poi ha lanciato una frecciatina all’ex di Uomini e Donne, a quel punto a difenderla ci ha pensato la prima vincitrice del GF, che è stata attaccata duramente: “Non fare l’avvocato difensore, dovresti imbarazzarti”. A quel punto la donna non ci ha più visto: “Spero che ti sbattano fuori mercoledì, lo spero in grazia. Come ti rode, come sei melodrammatico. Sei un genio della lampada senza lampada”.

Jasmin Salvati squalificata dall'Isola dei Famosi 2025? Interviene Codacons/ "Inaccettabile, fuori subito"

Cristina Plevani ancora contro Dino Giarrusso: “Per me lui non esiste più”

“Per me lui non esiste più” si è sfogata Cristina Plevani contro Dino Giarrusso, “ha pure tirato in ballo Teresanna che manco c’era. Lui si mette su un piedistallo solo perché sa cose, giudica le persone in base alle conoscenze che hanno. Puntualizza tanto il fatto di sapere tante cose a differenza di altri. Lo reputo un classista. Con me ha chiuso”. E Mirko ha spiegato che manco gli stava facendo una battuta, ma era impressionato dai suoi calcoli matematici. Secondo molti l’uomo sta soffrendo la nomination (stasera doppia eliminazione).

Pierpaolo Pretelli inviato migliore de l'Isola dei Famosi? L'opinione dei fan/ Ha superato la prova più dura?

Mentre alcuni naufraghi stavano discutendo, Dino è spuntato da dietro invitandoli a parlargli in faccia. Teresanna Pugliese lo ha accontentato subito: “Anche tu fai battute velate. Hai passato tutto il tempo a dire ‘Ho scritto canzoni’, ‘Ho fatto politica’ ecc hai fatto una biografia senza che nessuno te lo chiedesse. Dopo questi traguardi ancora non ti sei realizzato? Mi dispiace”.