Scontro tra Marco Bellavia e Daniele Dal Moro/ “Stai dicendo caz**e”

Marco Bellavia si scontra con Daniele Dal Moro: incomprensioni tra i due

Marco Bellavia e Daniele Dal Moro hanno discusso, mentre i vipponi erano intenti a dividersi i compiti per la casa. A scatenare la discussione un discorso del conduttore che afferma: “Io dico che ci ritroviamo un ragazzo che è il più giovane di tutti che ha più rispetto di tutti noi messi insieme. Cerchiamo di imparare anche dai più giovani che il rispetto è la regola numero 1“.

A questo punto interviene subito l’ex tronista che scalda gli animi: “Per me questa è una caz**a perchè cosa vorresti dire, che io non rispetto per gli altri?” a questo punto replica Marco Bellavia: “Non hai rispetto per me che sto parlando“. Daniele si indispettisce ancora di più: “Tu dici che lui ha più rispetto di tutti noi, io porto rispetto a tutti quindi non generalizzare e no no…” A questo punto il conduttore cerca di finire il suo discorso anche se la voce dell’ex tronista si soprappone: “Tu non puoi generalizzare per esprimere un concetto però, è sbagliato” . Marco Bellavia cerca di difendersi, ma il gieffino lo attacca ancora sembra esserci parecchia tensione tra i due: cosa succederà in puntata?

Marco Bellavia e Pamela Prati sempre più vicini al GF Vip

Litigi e sconti a parte, Marco Bellavia sembra pian piano fare breccia nel cuore di Pamela Prati. Il conduttore prende la showgirl e la porta in un angolo nascosto del giardino della casa per consolarla.

Marco Bellavia come riporta Biccy, dichiara: “Mi piaci tanto. Sai che così sei davvero bellissima? Te lo giuro! Tu truccata troppo? Ma che te frega, ma tu sei bella così. Ma chi se ne frega, tu sei così come vuoi essere. Tu sei bella così. Però non devi crearti la maschera perché c’hai paura. Devi essere di più, Pamela devi scoprirti di più. Devi avere quel coraggio e quello scatto. Perché nel momento in cui ti scopri di più…”

