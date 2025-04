A The Couple 2025 nascono le prime simpatie ed antipatie tra i concorrenti e non mancano scontri e confronti come quello scattato tra Thais e Pierangelo Greco. Durante la settimana Thais si è lamentata con l’amico di Jasmine Carrisi per troppo rumore durante gli orari notturni; in particolare la ex velina di Striscia La Notizia ha parlato di schiamazzi notturni che le avrebbero causato insonnia e malessere. In particolare Thais si è lamentata per il chiacchiericcio notturno tra Pierangelo e Jasmine che, in piena notte, si lasciano andare a confessioni e chiacchiere ad alta voce che infastidiscono non poco la ex velina.

I due si confrontano all’interno della casa, ma Pierangelo dinanzi alle parole di Thais ha cercato di giustificarsi, ma alla fine le propone di superare il problema con dei comodi tappi per le orecchie.

Thais sul bacio con Danilo a The Couple 2025

Non solo, nella casa di The Couple 2025 Thais è stata anche protagonista di un bacio con Danilo Mileto scattato durante il gioco “Obbligo o verità”. La ex velina durante la diretta cerca però di giustificarsi: “devo dire che ovviamente quello che appare è sempre di più. E’ stato bellissimo passare questo periodo qua, è bello per tutti sentirsi corteggiata da un bravissimo ragazzo che mi ha sempre rispettata. Ci siamo divertiti, l’ho abbracciato e poi lui ha baciato Elena, come la canzone”.

Dallo studio Ilary Blasi domanda alla ex velina “come mai quelle lacrime?” con Thais che replica “è stato un bacio in mezzo a tutti, era un obbligo”. Anche Danilo prende la parola precisando: “mi è piaciuto, sarei un ipocrito a dire il contrario” Infine la parola passa ad Irma: “quando ha visto che piangeva prima di andare a dormire sono stata io a tranquillizzarla. Le ho spiegato che non ha fatto nulla di male”.