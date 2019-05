Scontro tra Titani/ Su Italia 1 il film con Liam Neeson (oggi, 29 maggio 2019)

Scontro tra Titani arricchisce il palinsesto televisivo di Italia 1 per la prima serata di questo mercoledì 29 maggio a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2010 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Warner Bros in collaborazione con la Legendary Pictures per la regia di Louis Leternier con soggetto tratto dalla sceneggiatura del film del 1981 di cui è remake scritta da Beverly Cross mentre l’adattamento della sceneggiatura per questa versione è stata firmata da Travis Beachman, Matt Manfredi e Phil May. Il montaggio è stato eseguito da con le musiche della colonna sonora del lavoro mentre costumi indossati dagli attori sul set sono stati realizzati da Lindy Hemming. Nel cast grandi attori tra cui Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Mads Mikkelsen, Alexa Davalos e Jason Flemyng.

Scontro tra Titani, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Scontro tra Titani. Nell’antica Grecia e prima ancora della formazione del mondo sul monte Olimpo si stava combattendo una terribile battaglia che vedeva da una parte di potenti Titani e dall’altra gli stessi dei dell’Olimpo. Ha detto che era uno dei più potenti dei dell’epoca volle creare un crudele titano conosciuto come Kraken Il quale venne sconfitto soltanto grazie all’unione di Zeus con tutti gli altri componenti della schiera degli Dei. Una volta vinta la battaglia Zeus prese il comando dell’Olimpo e ingannando suo fratello Ade gli affida invece la guida degli Inferi costringendolo ad una vita nell’oltretomba e soprattutto nelle zone più a abiette del creato. Naturalmente la cosa venne presa bene dallo stesso Adeil quale nel corso dei secoli inizia a bramare una terribile vendetta che ebbe modo di mettere in atto grazie al dilagante disprezzo che gli uomini iniziano ad avere nei confronti degli stessi dei evitando di pregarli e soprattutto attaccando i luoghi sacri. Intanto un pescatore trova in mare una cassa all’interno della quale Ttrova una donna morta e soprattutto un bambino neonato ancora vivo a cui venne dato il nome di Perseo. Perseo e il figlio di Zeus avuto Durante una relazione extra-coniugale con una donna mortale per cui è in parte un Dio. Non appena la terribile vendetta viale sarà messa in atto toccherà proprio a Perseo dare una mano al suo padre Zeus ed in particolar modo permettend gli di contrastare l’avanzata degli inferi. Dovrei essere protagonista di Una meravigliosa avventura che lo vedrà prima alla ricerca della testa di Medusa quale unico modo per fermare il kraken che nel frattempo è stato liberato dallo stesso Ade e quindi dovrà portare avanti una battaglia straordinariamente impegnativa con tutti i Titani nel frattempo liberati e dunque liberi di distruggere ogni cosa presente non solo in Grecia ma in tutto il mondo.

