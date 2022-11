Scontro tra Titani/ Su Italia 1 il film con Liam Neeson

Scontro tra Titani, film di Italia 1 diretto da Louis Leterrier

Scontro tra Titani va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 23 novembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta del rifacimento del film Scontro di titani uscito nelle sale cinematografiche nel 1981 e nel quale vengono raccontate alcune avventure che si rifanno al mito dell’eroe Perseo per metà uomo e per metà Dio.

Il film Scontro tra Titani è stata prodotta nel 2010 negli Stati Uniti America per diverse case cinematografiche tranquilla Warner Bros Pictures Legendary Pictures come la regia affidata a Louis Leterrier mentre nella sceneggiatura è stata rivista e adattata per questa nuova versione da Travis Beacham, Phil Hay e Matt Manfredi. Le musiche sono di Ramin Djawadi, i costumi indossati dagli attori sono stati realizzati da Lindy Hemming e nel cast spiccano tra gli altri Liam Neeson, Sam Worthington, Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Mads Mikkelsen e Alexa Davalos.

Scontro tra Titani, la trama del film

Passiamo alla trama del film Scontro tra Titani. Gli dei dell’Olimpo comandavano il Mondo grazie alla loro potenza che permise loro di avere la meglio contro i Titani, ossia i loro padri. Per ottenere questa importante vittoria Ade, uno dei, creò un mostro marino di nome Kraken dall’incredibile forza e dalle sembianza gigantesche che in effetti risultò decisivo. Al termine della guerra, il più forte degli dei, Zeus, prese il comando dell’Olimpo e deciso che ognuno di loro avesse un proprio mondo da comandare per cui a Poseidone toccò il mare mentre lo stesso Ade venne ingannato da Zeus e dovette accontentarsi degli inferi, luogo che lui detestava.

Questo esacerbò il rapporto tra Ade e gli altri dei con quest’ultimo che iniziò a tramare nell’ombra una terribile vendetta. La vicenda riprendere diverse centinaia di anni più tardi con un coppia di pescatori che si imbattono in mare con una strana cassa al cui interno c’è una donna morta e un bambino ancora vivo, si tratta di Perso. Lui è figlio di quella donna e di Zeus, motivo per il quale è stata punita da suo marito in Terra. Dunque Perseo è un semi dio ma lui questo non lo sa.

Diversi anni più tardi, mentre Perseo con suo padre e sua madre sta pescando a largo della costa di Argo, assiste a una cosa incredibile: dei soldati abbattono la statua di Zeus in segno di sfida al potente Dio. A questo punto compare Ade che, furioso, prima attacca e distrugge quei soldati e poi si scaglia contro la piccola barca di Perseo. I suoi genitori moriranno mentre lui riuscirà a sopravvivere. Da questo momento in poi ha inizio l’incredibile storia di Perseo che si ritroverà a vivere un’avventura che gli permetterà di salvare non solo suo padre Zeus, vittima di un perfido piano dello stesso Ade, ma anche il mondo intero visto che Ade libererà il potente Kraken.

