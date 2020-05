Scontro tra Titani/ Video, su Italia 1 il film con Sam Worthington (20 maggio)

Pubblicità

Scontro tra Titani va in onda su Italia 1 per la serata di oggi, mercoledì 20 maggio. È stato realizzato nel 2010 presenta il remake dell’omonimo film realizzato nel 1981 ispirato al mito greco dell’eroe Perseo. La regia di questa pellicola è stata curata da Louis Letterier, il soggetto è stato scritto da Beverly Cross, la sceneggiatura è stata con Instagram Travis Beachman, Phil Hay e Matt Manfredi. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Ramin Djawadi, i costumi di scena sono stati realizzati da Lindy Hemming e nel cast sono presenti Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Gemma Aterthon, Mads Mikkelsen e Alexa Davalos.

Scontro tra Titani, la trama del film

Ecco la trama di Scontro tra Titani. Perseo e il figlio avuto da Zeus durante una relazione con una donna mortale. Fin dalla notte dei tempi gli dei dell’Olimpo stavano contrastando i potenti Titani che avevano quale principale obiettivo quello di distruggere ogni cosa Il di assoggettare tutto e tutti. Zeus essendo riuscito a battere tutti gli altri Titani è diventato così Il re dell’Olimpo confinando suo fratello a te a governare gli inferi, il che si dimostrerà essere un inganno. Nella città di Argo arriva Perseo come figlio di un pescatore e di sua moglie e soprattutto sarà vittima di un attentato da parte di alcune figure e mostri degli Inferi che sono stati scatenati dallo stesso Ave per mettere in essere la sua vendetta nei confronti del fratello Zeus.

Pubblicità

Perseo si salva con un colpo di fortuna ma viene catturato dall’esercito di Argo e portato a cospetto del re e della regina. Durante una cerimonia si manifesta davanti agli occhi dello stesso Perseo e di tutti i presenti il potente Ade il cuore parla della sua collera e degli altri componenti dell’Olimpo perché gli uomini sembra aver voluto mettere da parte l’amore e le preghiere nei confronti degli Dei. In realtà sarà di una ingegnosa trovata dello stesso Ade il quale vuole scatenare una battaglia furiosa nella quale vuole uccidere tutti gli uomini e lo stesso Zeus per poter prendere il controllo dell’Olimpo. Nella vicenda avrà un ruolo importante Perseo che sarà chiamato ad una incredibile avventura nella quale avrà la meglio della leggendaria Medusa e soprattutto del Kraken.

Video, il trailer di Scontro tra Titani





© RIPRODUZIONE RISERVATA