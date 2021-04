Scontro tra titani/ Video, su Italia 1 il film con Sam Worthington (oggi, 28 aprile)

Scontro tra titani andrà in onda oggi, mercoledì 28 aprile, nella prima serata di Italia 1 alle ore 21.20. La pellicola di genere avventura con ambientazione epica è stata girata dal regista Louis Leterrier con il titolo originale di Clash of the Titans. Il film remake del più famoso Scontro fra Titani racconta le gesta del giovane semi dio Perseo. Tra i protagonisti ci sono Sam Worthington nei panni del protagonista Perseo, ci sono poi Liam Neeson che interpreta Zeus, il bel Ralph Fiennes che sarà Ade e Gemma Arterton la mistica Io.

Si tratta di un film spettacolare che attira l’attenzione con i muscoli dei suoi protagonisti ma anche con diverse situazioni molto intriganti grazie agli effetti speciali. Il film dunque attira un pubblico giovane anche se i più adulti non possono far a meno di rendersi conto della forza espressiva del film stesso.

Scontro tra titani, la trama del film

Scontro tra titani inizia con il racconto che spiega la storia dell’ascesa degli Dei sull’Olimpo. I figli dei Titani, ovvero gli Dei, si scontrarono con i loro stessi genitori. Il più infido di loro, Ade, creò un mostro marino, il Kraken per vincere la battaglia. Per inganno di Zeus però nonostante il suo apporto fu determinante per vincere la battaglia, Zeus fu il capo, Poseidone dominava i mari e Ade invece gli Inferi. Da quel momento iniziò a tramare per avere la sua vendetta. Un pescatore mentre lavora, torva una cassa con dentro Danae morta, regina di Argo e il figlio neonato ancora vivo. L’uomo adotterà il ragazzo crescendolo come un figlio suo pur sapendo che si tratta di Perseo, figlio di Zeus. Nel frattempo, ad Argo, viene distrutta la statua di Zeus e Ade furioso uccide tutti i soldati facendo affondare anche la nave dove si trovano Perseo e la famiglia adottiva. I soldati ancora in vita aiutano Perseo a rimanere a galla, arrivato ad Argo, Perseo conosce il Re e la Regina ma durante un banchetto, al loro figlia offende gli Dei scatenandone l’ira. L’apparizione di Ade infatti li avverte che scatenerà il Kraken contro la città se non verrà offerta in dono la figlia Andromeda. Così il generale Draco, sapendo della natura di semi Dio di Perseo, lo perseguita per avere il suo aiuto.

Io, arrivata nella cella di Perseo, gli racconta la sua storia, lui è nato da Danae, incita di Zeus, proprio per sconfiggere Ade. Il padre di lei però saputo dalla gravidanza la uccide e viene per questo trasformato in un mostro temibile Calibos e confinato in una caverna. Ade però lo risveglierà per combattere Perseo. Il semi Dio, per vendicarsi partirà all’avventura. Durante il viaggio Perseo e alcuni valorosi soldati verranno attaccati da Calibos che ferisce gravemente Perseo e uccide alcuni uomini prima di sparire. Nel deserto alle prese con scorpioni giganti, molti trovano la morte ma i Gjiin, mostri alleati dei soldati li aiutano portandoli dalle streghe dello Stige, qui dovranno combattere contro Medusa per trovare la libertà. Grazie alla moneta di Zeus, alla spada di Efesto e A Pegaso, porta a termine la sua impresa prendendo al testa di Medusa, utile per uccidere il Kraken. Calibos però uccide Io che diviene polvere dorata e vola via. Andromeda è legata e offerta al Kraken, Ade rafforzato dalla paura vuole portare l’Inferno in terra. Così Perseo appena arriva uccide il Kraken e riesce a liberarsi di Ade grazie a Zeus che gli offre un posto nell’Olimpo ma lo rifiuta preferendo vivere da uomo seppur adorato come un Dio. Come suo regalo allora Zeus permette alal sua amata Io di tornare in vita consentendo ai due di vivere insieme per sempre.

Video, il trailer del film “Scontro tra titani”





