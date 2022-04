Scooby-Doo/ Su Italia 1 il live action del noto cartone animato

Scooby-Doo, film di Italia 1 diretto da Raja Gosnell

Scooby-Doo vain onda oggi, sabato 30 aprile, dalle ore 16:30 su Italia 1. Questo film ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2002 e appartiene ai generi cinematografici commedia, avventura e fantastico. Il regista di questo film risulta essere Raja Gosnell mentre la sceneggiatura è stata scritta da James Gunn.

All’interno del cast del film ci sono diversi attori riconosciuti a livello internazionale come Matthew Lillard, Freddie Pinze Junior, Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini, Rowan Atkinson, Isla Fisher, Pamela Anderson e Michala Banas. Le musiche del film sono state realizzate da David Newman mentre la fotografia è stata curata da David Eggby.

Scooby-Doo, la trama del film: quanti misteri e…

Leggiamo la trama di Scooby-Doo. La Misteri & Affini è una banda di giovani che si cimenta a risolvere misteri e fenomeni che sembrano essere paranormali in un primo momento ma che poi si scoprono essere tutti frutti di pericolose macchinazioni di cattivi con uno scopo ben preciso.

La banda è composta da Fred Jones, Daphne Black, Velma Dinkley, Shaggy Rogers e dal cane Scooby-Doo, mascotte del gruppo. Dopo aver risolto un mistero nella fabbrica della nota celebrità Pamela Anderson, i 5 si sciolgono a causa di alcune divergenze che nascono tra Fred e le due ragazze del gruppo. Shaggy e Scooby rimangono così da soli, abbandonati dai loro amici.

Circa due anni dopo comunque, il gruppo si incontra nuovamente, quasi per caso, nell’isola di Spooky Island. Qui sta per nascere un parco divertimenti a tema horror e loro sono invitati all’inaugurazione del parco. Inizialmente, tutto sembra essere bello sull’isola e i cinque sembrano avvicinarsi di nuovo. Tuttavia, le cose non sono come sembrano. Alcune figure inquietanti si aggirano per l’isola e molti misteri verranno alla luce. Riuscirà il gruppo a ricomporsi e svelare i segreti del parco divertimenti? Solo restando uniti e facendo gioco di squadra potranno riuscirci!

