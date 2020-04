Scooby Doo/ Video, su Italia 1 il film con Will Ernett (oggi, 7 aprile 2020)

Scooby Doo è il film comico fantastico che sarà protagonista del pomeriggio di Italia 1 oggi, martedì 7 aprile 2020, a partire dalle 15,55. La pellicola rappresenta il primo adattamento cinematografico dell’omonima serie animata ad essere stata interpretata anche da attori in carte ed ossa. La regia del film è stata curata da Raja Gosnell, regista americano che ha diretto anche il sequel del film dal titolo Scooby-Doo 2 – Mostri scatenati. Nel 2018 gli è stata affidata la regia di Show Dogs – Entriamo in scena, film con protagonista Will Ernett. Ma scopriamo chi sono gli attori principali del cast di Scooby Doo. Ad interpretare il ruolo di Shaggy è Matthew Lilllard, attore americano apparso in produzioni cinematografiche di rilievo come What is love, Appuntamento a Wicker Park e Home Run Showdown. Freddie Prinze e Sarah Michelle Gellar interpretano, invece, rispettivamente i ruoli di Fred e Daphne.

Scooby Doo, la trama del film

Ecco la trama di Scooby Doo. Shaggy, Fred, Daphne e Velma sono quattro investigatori privati dal modus operandi buffo e davvero bizzarro, accompagnati da Scooby Doo, il loro cane parlante. Dopo aver risolto un importante caso, i quattro decidono di scogliere la loro società (la Misteri e Affini) e si perdono di vista per diversi anni. Dopo circa due anni dalla fine della loro amicizia e collaborazione lavorativa, i quattro si ritrovano a Spooky Island, un parco giochi a tema horror di proprietà di Emile Mondavaorius. Il patron del parco ha bisogno del loro aiuto per risolvere un caso davvero bizzarro. Tutti i visitatori di Spooky Island sembrano essere sotto effetto di uno strano incantesimo che cambia le loro coscienze nel giro di poche ore. I quattro e Scooby Doo decidono di aiutare Emile a risolvere il mistero ma non collaborando come una squadra. Ognuno di loro, infatti, opererà in modo individuale. Riusciranno a capire chi si cela dietro gli strani avvenimenti di Spooky Island e la loro amicizia tornerà ad essere solida come un tempo?

Video, il trailer di Scooby Doo





