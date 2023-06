SCOPA e Airbus: accordo per produrre elicotteri in Arabia Saudita/ Difesa, affare da 6 miliardi

L’azienda saudita di difesa SCOPA Industries e Airbus hanno firmato un accordo per la produzione congiunta di elicotteri civili e militari in Arabia Saudita. Lo annuncia il CEO Fawaz Alakeel, a margine di un forum saudita-francese sugli investimenti, tenutosi durante la visita del principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman in Francia, iniziata la scorsa settimana. Alakeel ha dichiarato che i primi elicotteri prodotti nelle fabbriche congiunte di SCOPA e Airbus in Arabia Saudita potranno essere visionati entro 24 mesi dal World Defense Show del prossimo febbraio, dove sarà posta la “prima pietra” del progetto.

Inoltre, ha precisato che SCOPA prevede la produzione di oltre 100 elicotteri e la creazione di 8.500 posti di lavoro nel regno saudita. Senza fornire ulteriori dettagli, ha aggiunto che l’azienda prevede investimenti per oltre 25 miliardi di riyal (circa 6 miliardi di euro) in 20 anni. La TV di Stato saudita ha riferito che le aziende saudite e francesi hanno firmato 24 accordi durante il forum, senza però fornire ulteriori dettagli.

ACCORDO SCOPA-AIRBUS: IL PIANO DI BIN SALMAN

SCOPA Industries dà così ulteriore impulso agli sforzi sauditi per potenziare l’industria della difesa. Infatti, lo scorso febbraio Andrew Pearcey ad Arab News dichiarò che l’imminente fiera della difesa proclamerà la crescita dell’Arabia Saudita nel settore. Lo sviluppo dell’industria della difesa nazionale fa parte del piano del principe ereditario Mohammed Bin Salman per diversificare l’economia saudita, dipendente dal petrolio. Egli vuole che entro il 2030 la metà delle spese militari del regno sia spesa localmente. «Abbiamo lavorato con Airbus su questo accordo nell’ultimo anno fino a raggiungere questo accordo», ha dichiarato Alakeel.

