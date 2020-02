Scope in piedi da sole? Scoppia la #BroomstickChallenge/ Video, interviene la Nasa

Come succede spesso e volentieri, negli ultimi giorni è scoppiata una nuova moda sul web, quella della cosiddetta #BroomstickChallenge: in cosa consiste? In poche parole moltissimi utenti provano l’esperimento delle scope che stanno in piedi da sole, pubblicando poi lo scatto o il video, con annesso l’hashtag virale, sui propri social network, a cominciare da Instagram, Facebook e Twitter. Magia, illusione ottica o semplice legge della fisica? La risposta giusta è la terza, e anche la Nasa, l’agenzia spaziale americana, vista la diffusione di questa challenge, si è sentita in dovere di intervenire. Ma facciamo un passo indietro, specificando più nel dettaglio come è nato il tutto. Il boom è scoppiato quando qualcuno, non meglio specificato, ha riportato la notizia secondo cui la Nasa avrebbe pubblicato un post spiegando che il 10 febbraio 2020 fosse un giorno speciale in quanto le scope stavano in piedi da sole. Tutta colpa, in base al passaparola social incontrollato, di una congiuntura fra pianeti, che permetterebbe appunto la “magia”, e che si ripeterebbe anche in occasione dell’equinozio di primavera.

SCOPE IN PIEDI DA SOLE, BROOMSTICK CHALLENGE: IL VIDEO DELLA NASA CHE FA CHIAREZZA

A quel punto moltissimi utenti hanno sperimentato il tutto, e il web è stato così inondato di foto e di filmati con le scope magicamente in piedi in ogni dove, persino nei supermercati. Dopo che l’evento è diventato virale, la Nasa è appunto intervenuta, e attraverso un video pubblicato sulla propria pagina Twitter ha fatto chiarezza. Nel filmato in questione si vede un’astronauta e una scienziata che posizionano una scopa in piedi, e che specificano che si tratta semplicemente di una legge fisica, e che i pianeti non hanno nulla a che vedere con l’equilibrio dell’arnese. La scopa ha un centro di gravità basso e si aiuta molto con le setole: se queste vengono posizionate in maniera giusta, quindi, resta in piedi da sola senza alcun aiuto. Non serve il 10 febbraio e l’allineamento dei pianeti: la #BroomstickChallenge terminerà?

? ¯\_(ツ)_/¯ Astronaut Alvin Drew and scientist Sarah Noble respond to the #BroomstickChallenge, showing that basic physics works every day of the year — not just February 10th. pic.twitter.com/4TTbI3mvzd — NASA (@NASA) February 11, 2020





