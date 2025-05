Anticipazioni Gerri fiction di Rai1: che fine ha fatto la mamma di Gerri?

Ha conquistato milioni di telespettatori l’ispettore Gerri dell’omonima fiction di Rai1 che ha il volto di Giulio Beranek. Il personaggio dai romanzi di Giorgia Lepore è pieno di sfaccettature e contrasti, è un uomo determinato e con un forte senso della giustizia ma anche fragile e irrisolto con un rapporto complicato con l’altro sesso. E ad appassionare non sono solo le sue indagini ma anche il suo misterioso e turbolento passato che, come svelano le anticipazioni Gerri fiction di Rai1 della prossima puntata, piano piano verrà a galla.

Gerri e Lea come finisce nella fiction di Rai1? Anticipazioni di Valentina Romani/ "Colpo di scena finale"

Gennaro Esposito, questo il nome all’anagrafe dell’ispettore della serie tv, è Goran un bambino che a soli 4 anni è stato abbandonato dalla mamma in una Casa Famiglia e cresciuto da un prete e una suora e gli interrogativi sul suo passato sono tanti, perché la madre lo ha abbandonato? E soprattutto che fine ha fatto? Le anticipazioni Gerri, sull’ultima puntata svelano che l’ispettore non sarà solo nella ricerca del suo passato. Il suo capo Alfredo Marinetti (Fabrizio Ferracane), che lo considera un figlio, indagherà di nascosto chiedendo aiuto alla vicequestore dell’Ufficio minori della Questura di Napoli Giovanna Auqarica (Irene Ferri)

Come finisce Gerri, fiction Rai1: anticipazioni ultima puntata 26 maggio 2025/ Omicidio sconvolge l'ispettore

Scoperta choc sul passato di Gerri: cosa trovano Marinetti ed Aquarica? Anticipazioni Gerri

Le anticipazioni Gerri, fiction di Rai1 rivelano che Giovanna Acquarica ed Alfredo Marinetti faranno una scoperta choc sul passato dell’ispettore. Durante le lunghe ore di ricerca i due troveranno, quasi in maniera inaspettata, alcuni dettagli inediti e importanti sul passato di Goran. Grazie a tali informazioni si comprenderanno molte più cose su di lui legate anche al suo lavoro ed alla passione con la quale segue le indagini. I due, tuttavia, lavoreranno di nascosto dall’ispettore ma cosa succederà quando quest’ultimo lo verrà a sapere?



Nel frattempo le vicende personali e private di tutti i protagonisti si inseriscono nella trama della serie tv di Rai1. Marinetti e Acquarica, infatti, in passato si sono amati, sono stati sposati per tanti anni prima di capire di non essere fatti l’uno per l’altra e lasciarsi. Tuttavia le indagini condotte insieme nell’interesse dell’ispettore le lunghe ore di ricerche e scoperte farà riaccendere in loro la fiamma anche a discapito delle stesse indagini e dall’amore che il Capo della Mobile prova per l’attuale moglie Claudia (Roberta Caronia).