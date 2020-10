Scoperta dell’America: 528esimo anniversario/ Cristoforo Colombo, storia ed eventi

Il 12 ottobre 1492 è una data storica poichè segna la scoperta dell’America ed al tempo stesso l’inizio dell’Età Moderna e la fine del Medio Evo. Sono trascorsi esattamente 528 anni da quando Cristoforo Colombo compì l’importante scoperta – del tutto casuale – che ha contribuito a cambiare la storia mondiale. Proprio in occasione dell’importante ricorrenza, nella giornata odierna saranno numerosi gli eventi in programma nella città di Genova, terra natale di Cristoforo Colombo, seppur con le necessarie limitazioni imposte dall’emergenza Covid. Nel corso della giornata, come spiega GenovaToday, sarà ricordato ed omaggiato il navigatore che si rese autore dell’importante scoperta contribuendo a tenere alto il nome di Genova nel mondo. Nel pomeriggio di oggi in vico Dritto Ponticello si procederà con la tradizionale deposizione delle corone e con i saluti delle autorità locali proprio davanti alla casa di Colombo. Tante le iniziative pensate per questo indimenticabile anniversario tra cui quella lanciata dal Comune di Genova con l’hashtag #SelfieConColombo già raccolto da diversi nomi celebri, tra cui Valentina Ferragni, sorella di Chiara che lo scorso sabato in occasione della visita ai Palazzi dei Rolli non ha rinunciato ad una foto davanti al ritratto di Colombo attribuito a Ridolfo del Ghirlandaio.

SCOPERTA DELL’AMERICA: I VIAGGI E I PROTAGONISTI

Tra il 1415 ed il 1522 furono numerosi i viaggi di esplorazione e conquista che portarono alla scoperta dell’America e che videro tra i protagonisti il Regno di Castiglia e il Portogallo. I due paesi si spinsero oltre le Colonne d’Ercole al fine di allargare i confini del mondo cristiano e trovare una nuova via attraverso il mare in grado di condurre agilmente in Africa e India. I portoghesi furono i primi a intraprendere i viaggi arrivando sulle coste occidentali dell’Africa, mentre la via per l’Asia fu scoperta nel 1487 ed il continente indiano qualche anno dopo grazie a Vasco da Gama. Alle fine del ‘400 i re di Spagna favorirono i viaggi di esplorazione il più importante dei quali vide protagonista Cristoforo Colombo che si rese involontariamente autore della scoperta dell’America. Nell’aprile 1492 ottenne dalla regina di Castiglia il via libera ed i mezzi per raggiungere le Indie navigando verso Occidente ed affascinato dalla lettura de Il Milione di Marco Polo e dalle notizie che iniziavano a circolare sulla sfericità della terra, ne calcolò erroneamente la circonferenza e partì con le famose tre navi (la Niña, la Pinta e la Santa Maria) approdando il 12 ottobre approdò su un’isola dell’arcipelago di Bahama, da lui chiamata San Salvador. Lui credeva di essere in Cina ma invece aveva appena toccato Cuba.



© RIPRODUZIONE RISERVATA