Dopo la nascita di suo figlio e la scoperta di problemi di salute, l’ex gieffina racconta il suo percorso di rinascita fisica e mentale

I personaggi televisivi si presentano sempre sorridenti e felici, in nome dell’immagine pubblica che devono preservare, ma non sempre la facciata corrisponde alla realtà. Uno dei volti che hanno fatto la storia del Grande Fratello Vip, amata sui social, recentemente ha confidato di aver conosciuto momenti di gioia ma anche di grande fragilità.

Paradossalmente il momento buio è sopraggiunto nel momento più felice della sua vita, quando è diventata mamma per la seconda volta. Un argomento che accomuna molte donne e che Clizia Incorvaia, è proprio lei che ha aperto il suo cuore su questa tematica importante quanto delicata – che è la depressione post partum – ha voluto recentemente affrontare pubblicamente

Tre anni dopo la nascita del figlio Gabriele, avuto con Paolo Ciavarro, la showgirl ha raccontato di aver affrontato un percorso complesso per ritrovare equilibrio fisico ed emotivo.

Clizia Incorvaia racconta il suo percorso di rinascita

In un messaggio intenso e sincero condiviso con i suoi follower su Instagram, Clizia ha parlato dei cambiamenti che hanno segnato il suo corpo e la sua vita. Tra ormoni, maternità e pressioni quotidiane, la ex concorrente del GF ha spiegato quanto sia stato difficile affrontare una condizione di salute che le ha fatto capire quanto il benessere fisico e psicologico siano interconnessi.

La svolta è arrivata grazie a un semplice esame del sangue, che ha rivelato anomalie che non poteva ignorare.

“Pensate che mi sono accorta facendo le analisi del sangue che mi si era rallentata la tiroide e che avevo un po’ di insulino resistenza (mai avuta), così mi sono rivolta a degli specialisti e adottando un alimentazione sana e allenandomi da un mese e mezzo tre volte a settimana, mattoncino dopo mattoncino sto riappropriandomi del mio corpo, salute fisica corrisponde a salute psichica: ‘mens sana in corpore sano’ e il mantra più saggio che io conosca.”

Così Clizia ha iniziato a riconnettersi con il proprio corpo, passo dopo passo, imparando che la cura di sé non è solo estetica, ma un vero e proprio supporto per la mente.

L’Influencer ha sottolineato quanto sia importante accettarsi, anche nei momenti in cui la realtà quotidiana sembra ostile. Il suo messaggio è diretto: volersi bene è fondamentale per ritrovare gioia e serenità. “l video dei miei progressi fisici ovviamente non ha filtri e nulla altrimenti che testimonianza sarebbe. Quindi un po’ di ritenzione ci sta. Siamo umane e non donne create dall’intelligenza artificiale ricordatelo sempre.” Ha aggiunto.

Dietro il percorso di recupero fisico, tuttavia, si nascondono anche sfide emotive significative. La perdita recente di Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro, ha aggiunto dolore a un periodo già complicato, rendendo la risalita verso il benessere ancora più impegnativa. Eppure, la showgirl ha saputo trasformare il lutto e la fatica in forza, dimostrando come la fragilità possa diventare una leva per la rinascita personale.