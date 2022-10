Scoperto nuovo gruppo sanguigno ER/ Possibile individuare meglio rischi in gravidanza

Cos’è il gruppo sanguigno ER

Scoperto un nuovo gruppo sanguigno dai ricercatori del National Heatlh Service Blood and Transplant (Nhsbt) britannico. Il gruppo, il cui nome è ’Er’, era già stato individuato già 40 anni fa ma il merito degli scienziati dell’Nhsbt consiste nel fatto che siano stati trovati due nuovi antigeni di questo gruppo, che sono associati a una grave malattia emolitica del feto. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Blood ed è stato coordinato da Nicole Thornton, del National Health Service Blood and Transplant (Nhsbt).

Le conclusioni alle quali la ricerca è approdata, permetteranno di individuare in anticipo i rischi per le donne in gravidanza e per il feto. I gruppi sanguigni sono divisi in quattro macro-gruppi: A, B, 0 e AB. Esistono però diversi sistemi per raggruppare i globuli rossi in base alle differenze di zuccheri o proteine sulla loro superficie, ossia gli antigeni. In totale sono 43 i diversi sistemi di gruppi negli esseri umani.

Nuovo gruppo sanguigno scoperto: la ricerca

Il nuovo gruppo sanguigno scoperto permette di diagnosticare alcuni problemi, come per esempio il caso di incompatibilità tra le donne in gravidanza e i loro bambini. Il gruppo sanguigno differente può portare le cellule immunitarie ad attaccare le cellule non corrispondenti e dunque causare problemi in seguito all’incompatibilità tra i gruppi. Lo studio inglese è stato condotto dopo la morte di due neonati dovuta proprio a incompatibilità sanguigne.

Gli scienziati hanno avviato le ricerche sul gruppo sanguigno: si tratta di un sottogruppo specifico di Er. Lo studio è stato condotto sul gruppo sanguigno e il fattore Rh, ovvero un antigene che è importantissimo conoscere – se si abbia o meno – in caso di trasfusione del sangue. Lo studio è stato condotto su 13 pazienti con antigeni sospetti: su di loro sono state evidenziate cinque variazioni. L’antigene ER può portare a molti problemi perché quando non viene riconosciuto dal corpo come nostro, intervengono anticorpi a distruggere le cellule che contengono l’antigene.

