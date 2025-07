Angelo Famao e Nunzio Stancampiano collaborano dopo l'esperienza insieme a L'Isola di Famosi: il ballerino protagonista di un video del cantante

L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ha vissuto prime settimane turbolente, con diversi addii dopo pochissimi giorni. Anche in poco tempo, però, sono nati rapporti importanti tra i concorrenti, che anche fuori dal programma hanno continuato a frequentarsi. È questo il caso di Angelo Famao, cantante neomelodico, e Nunzio Stancampiano, ballerino di latino. Il primo sta continuando il suo tour di concerti in giro per l’Italia mentre il secondo sta sperimentando diversi progetti nel mondo del ballo ma non soltanto. Nunzio, infatti, si è lanciato anche nell’ambito musicale e ha prodotto con Spadino una hit estiva, “Fresko”. Inoltre, sta vivendo un nuovo capitolo amoroso con Cosmary Fasanelli, già in passato al suo fianco. Ma tornando ai progetti comuni di Angelo Famao e Nunzio Stancampiano, cosa hanno architettato i due ex concorrenti de L’Isola dei Famosi?

A quanto pare, Nunzio Stancampiano sarebbe protagonista del brano di Angelo Famao “Fidati di me” e in particolare del videoclip. Proprio nel video della canzone, Nunzio si esibisce nelle danze latine insieme a Teresa Castelli, sua partner nel ballo. Dunque, in quei pochi giorni passati insieme, Nunzio e Angelo hanno stretto un rapporto saldo che ha portato anche ad una collaborazione dal punto di vista lavorativo.

Angelo Famao e Nunzio Stancampiano insieme per un videoclip. E con Spadino…

Angelo Famao e Nunzio Stancampiano stanno collaborando per girare il videoclip del brano del cantante neomelodico, “Fidati di me”. Come abbiamo spiegato, però, il ballerino ha avuto modo di lavorare già con un altro ex compagno de L’Isola dei Famosi, Spadino. Sia Nunzio che Spadino, come pure Angelo Famao, sono stati per pochi giorni in gioco a L’Isola dei Famosi, prima di scegliere di abbandonare il reality show ciascuno per motivi differenti. Nonostante ciò tra loro sembra nata una bella amicizia che prosegue anche fuori, con importanti e interessanti progetti lavorativi e non.