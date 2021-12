Scorpione, Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Da Carolyn Smith a Diego Bianchi, previsioni nuovo anno

Oroscopo Paolo Fox 2022: che anno sarà per lo Scorpione in amore, salute e lavoro?

L’oroscopo Paolo Fox 2022 si occupa del segno dello Scorpione nelle previsioni per il 2022. Il quesito che intriga i nati sotto questo segno è il seguente: che anno sarà, secondo le stelle, per l’amore, la salute e il lavoro dello Scorpione? Iniziamo dall’amore: l’oroscopo Paolo Fox 2022 ci dice che nel nuovo anno non mancheranno le occasioni per compiere esperienze gradevoli e soddisfacenti, ammesso che si abbia la voglia e la sensibilità di coglierle al volo. La primavera potrebbe essere un periodo propizio in questo senso, mentre in estate, nel mese di agosto, l’agitazione e l’aggressività verbale potrebbero rivelarsi controproducenti in amore. Attenzione alla scelta delle vacanze: valutare bene con chi e dove andare. Chi mette in dubbio l’amore dello Scorpione avrà prova concreta del suo sentimento. Ma anche i nati sotto questo segno pretenderanno molto dal partner. Capitolo lavoro: secondo l’oroscopo Paolo Fox 2022 il mese di marzo sarà un periodo buono per avanzare delle richieste, anche se non mancheranno i momenti difficili in cui occorrerà dimostra di saperci fare ed essere competenti. Un suggerimento per chi ha un progetto: è bene farlo partire prima di maggio. Per quanto riguarda la salute, il consiglio è di mantenere un buono stato di energia. Con la fine della Primavera la stanchezza si farà sentire, ma l’estate servirà per ricaricare le pile. Restare calmi, in particolare nelle prime settimane di giugno, non sarà semplice.

Diamo ora uno sguardo ad alcuni vip nati sotto questo segno, per capire come hanno trascorso il loro ultimo anno e se è stato in linea con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Per quanto riguarda la famosa giurata e ballerina di Ballando con le Stelle 2021, Carolyn Smith, è stato un anno di rinascita. La lunga battaglia contro la malattia ha inevitabilmente segnato la sua vita, ma la presidentessa della giuria all’interno del programma di Milly Carlucci è tornata in scena con grande entusiasmo ed un sorriso davvero splendente. Una Carolyn a prima vista davvero in forma, nella speranza che le stelle siano favorevoli per il suo 2022. Anno positivo anche per il conduttore e presentatore di Propaganda Live, Diego Bianchi, che si è ritagliato uno spazio sempre più importante con il suo programma. Il 2022 potrebbe portare novità importanti per quanto riguarda la sua carriera? Chissà, magari un nuovo programma?

