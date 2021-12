Scorpione, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Salute alti e bassi, mentre amore e lavoro…

Scorpione, oroscopo 2022: che anno sarà secondo le previsioni di Paolo Fox?

Andiamo ad analizzare il segno dello Scorpione e cosa ci suggerisce nel suo oroscopo Paolo Fox 2022. Il noto astrologo, spesso protagonista in tv sulle reti Rai, ha raccolto pensieri per il nuovo anno in maniera molto esplicativa sul settimanale DiPiù Tv. Quest’anno porterà a delle grandi trasformazioni sia di umore che di prospettiva. Sul lavoro c’è chi continuerà a lavorare nella stessa azienda, ma comunque chiederà di essere spostato magari in un altro ruolo. Tutti saranno in grado di mettersi alla prova e questo potrebbe permettere di arrivare a raccogliere i propri frutti. In Primavera arriveranno delle sorprese non di poco conto, per questo sarà importante tenersi pronti a qualsiasi possibilità. Giove e Venere tracceranno di fatto un nuovo cammino interiore e questo potrebbe portare a delle evoluzioni positive soprattutto dal punto di vista dell’amore. Si vuole investire in novità per cercare di dare una svolta a situazioni fino a questo momento non proprio positive. Tra i vip legati a questo segno troviamo Carolyn Smith e Mia Ceran nate rispettivamente il 16 novembre del 1960 e il 15 del 1986.

Salute, previsioni oroscopo Paolo Fox 2022: alti e bassi

La salute offrirà diversi punti di vista allo Scorpione come ci evidenzia l’oroscopo Paolo Fox 2022. Gennaio risulterà frenetico ma non di fatto complicato. Alla fine del mese ci saranno dei pianeti in buon aspetto che potrebbero regalare una buona carica portando qualcosa di nuovo e intrigante. Il Sole sarà favorevole fin da marzo e questo potrebbe di fatto regalare buoni stimoli. Il mese di maggio sarà segnato da numerosi alti e altrettanti bassi. Questo potrebbe portare a vivere uno stato di continua agitazione. Si deve cercare di avere un’alimentazione maggiormente curata, se no ci potrebbero essere dei problemi all’intestino e ancor prima di digestione. La cura del corpo diventa fondamentale così come quella della pelle per evitare che si possa rapidamente verificare un calo dello stato di salute. Di base tutti i problemi si potranno risolvere quando si inizierà sotto tutti i punti di vista a vivere una vita equilibrata rispettando quello di cui il nostro corpo ha bisogno.

Amore, cosa ci rivela Paolo Fox nell’oroscopo 2022? Colpi di fulmine possibili

Giove sarà decisivo in amore per il segno dello Scorpione come evidenzia l’oroscopo Paolo Fox 2022. Questo perché sarà attivo e in grado di creare occasioni intriganti per arrivare ai risultati che si spera di ottenere. Si devono cogliere al volo le situazioni che si incontrano per la strada con la primavera che potrebbe rappresentare un nuovo banco di prova dal punto di vista dei sentimenti. Si deve cercare di essere duttili ma anche equilibrati, evitando di strafare o di affrontare le cose troppo di petto. Luglio sarà il mese migliore per quanto riguarda i sentimenti, un mese dove si potrebbero incontrare persone carine. Ma attenzione perché il mese non prospetta solo questo, infatti le coppie che sono in crisi potrebbero trovare un po’ di tranquillità l’importante però è non essere polemici ed evitare di ritrovarsi ancora una volta di fronte a delle liti. Attenzione a seguire il proprio istinto, questo perché potrebbero essere determinanti i colpi di fulmine.

Lavoro, oroscopo Paolo Fox 2022: anno di liberazione

E ora concludiamo lo studio dello Scorpione con il lavoro andando sempre a premiare quanto detto da Paolo Fox per l’oroscopo del 2022. L’anno sarà quello di una grande liberazione, soprattutto da persone o situazioni che hanno creato problemi. Saturno sarà dissonante e questo porterà a sterzate improvvise anche per l’attività che si tiene in piedi. Il destino potrebbe portare poi a prendere delle decisioni improvvise con cambiamenti improvvisi. Soprattutto l’inizio dell’anno sarà il periodo perfetto per cercare di svoltare ma servirà uno sforzo deciso che dipenderà solo dalla forza di volontà dello stesso segno. Ci sono ambizioni concrete e anche la forza per portare avanti delle idee in grado di realizzare un sogno che si tiene ormai da molto tempo nel cassetto. Rimane fondamentale il coraggio anche per tagliare ponti con dei lavori che non rappresentano più quello che si sente dentro. Chi ha la possibilità farebbe meglio a cambiare aria.

