Scorpione, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: un anno di lotta

Scorpione, oroscopo 2023 di Branko: cosa dicono le stelle per il nuovo anno?

“Folle, eccitante, complicato e contraddittorio” è la sentenza dell’oroscopo Branko 2023 dello Scorpione. Qualche opposizione in campo lavorativo, con un Saturno severo e un Mercurio critico, verrà sciolta definitivamente da ottobre in poi, mentre l’amore avrà un elevato tasso erotico e trasgressivo, con pianeti che accentuano le caratteristiche del segno: un anno di lotta che si conclude nel migliore dei modi per la realizzazione di grandi progetti.

Amore, oroscopo 2023 di Branko: serietà per lo Scorpione

Una Venere opposta ma stuzzicante apre un anno che vede l’amore in un’ottica particolarmente piccante, dice l’oroscopo Branko 2023 dello Scorpione. I transiti importanti di marzo hanno un influsso significativo su tutti i segni, ma sul tuo in particolare: Saturno trasloca in Pesci e ti invita a una maggiore serietà nelle relazioni, mentre la tua tendenza va in senso diametralmente opposto. Aprile e maggio sono un po’ critici, con scontri e contrasti in ambito familiare e matrimoniale, ma l’exploit del desiderio avverrà in giugno, con l’ingresso del pianeta dell’amore in Leone: si tratta di un transito non in armonia con il tuo segno, ma che ti spinge alla ricerca di trasgressioni ed emozioni forti. Tutto questo subirà il rimbrotto di Saturno, Nettuno e Sole che invece ti vogliono più morigerato: c’è una persona più grande di te su cui le stelle hanno messo gli occhi, chissà se la noterai. Agosto sarà pungolato da Marte che ti farà vivere avventure erotiche e la serietà, tanto auspicata dal cielo per te, potrebbe arrivare in ottobre, in cui una semplice amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Finalmente Venere verrà a visitarti in dicembre: sintonia, amicizie e sentimenti positivi potranno definitivamente sbocciare, secondo l’oroscopo Branko 2023.

Lavoro, Oroscopo 2023 di Branko: buone occasioni per lo Scorpione

L’anno si apre con un bel Mercurio in Capricorno che ti offre eccellenti occasioni, ma è il passaggio di Saturno in Pesci a richiamarti alle tue responsabilità. Gli artisti, per esempio, dovranno incanalare la loro creatività in modo più concreto e così per tutte le altre professioni: realismo e oggettività saranno fondamentali. Per il tuo segno, segnala l’oroscopo Branko 2023 dello Scorpione, c’è un altro importante transito in aprile: la quadratura di Plutone in Acquario. Potresti vivere una certa ansia nel non riuscire a realizzare un cambiamento tanto auspicato, a causa di ritardi e intoppi. Non temere però! L’estate si apre con un Marte intraprendente e molto fruttuoso nel settore delle amicizie e degli incontri: relazioni che sembravano solo amicali potrebbero diventare importanti dal punto di vista professionale. Gli ultimi tre mesi dell’anno subiranno un’ondata nettamente positiva nel campo pratico: l’oroscopo Branko 2023 dello Scorpione suggerisce addirittura che novembre sarà il mese ideale per acquistare casa e dicembre, con le stelle in Sagittario, ti darà una carica e un fiuto per gli affari prodigiosi che ti impegneranno molto, ma garantiranno grandi soddisfazioni.

Salute: cosa prevede l’oroscopo 2023 di Branko per lo Scorpione?

Alcuni cambi di Luna dell’anno potrebbero renderti particolarmente ansioso: attenzione con il plenilunio di gennaio e con i cicli di agosto, ma in generale sarai protetto da Marte. Il mese del Toro potrebbe essere il più critico, con l’ingresso di Giove nel segno che rappresenta il fegato e le vie respiratorie, segnala l’oroscopo Branko 2023 dello Scorpione. Se la prima parte dell’anno sarà un po’ faticosa, specialmente dal punto di vista emotivo, a causa di Plutone, e a settembre sarai ancora un po’ stanco, vedrai una netta ripresa da ottobre, con un miglioramento che ti farà finire l’anno in bellezza, soprattutto grazie a Venere che mancava dal tuo cielo da più di un anno.











