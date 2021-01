Scorpione, Oroscopo Paolo Fox 2021/ Che anno sarà? Inizio in salita poi..

Scorpione, Oroscopo Paolo Fox 2021: Che anno sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox ci racconta il 2021. Un inizio che non è promettente per lo Scorpione, quello del 2021, soprattutto dopo le profonde intuizioni avute durante tutti i mesi precedenti che vi avevano portato numerosi vantaggi dal punto di vista lavorativo e una certa stabilità in amore. Infatti nei primi mesi sarete un po’ confusi e indecisi, e questo è dovuto alla presenza di un cielo che non vi è contrario, ma può essere definito in un certo qual modo strano. Quando si vive una realtà simile, il consiglio è quello di fare attenzione alle proprie scelte e ponderare quindi eventuali contrasti. Per voi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, potrebbe essere utile evitare di creare conflitti con alcune persone, evitando anche di sfociare in problematiche legali. Anche dal punto di vista economico si richiede uno sforzo in più al fine di non incorrere a situazioni più complesse.

Oroscopo Amore: andamento interessante grazie alla fortuna. L’analisi di Paolo Fox

Amore: L’amore e la fortuna seguiranno un andamento molto simile, con una situazione di confusione e con alcune delusioni nei primo periodo dell’anno, ma con un netto miglioramento dal mese di giugno in poi. Un anno che prevede la necessità di effettuare dei tagli e dei cambiamenti, come nel caso del Leone, con un’attenzione particolare alle spese, ma che però dopo i primi due mesi dell’anno, che appariranno caotici, risulterà in discesa.

Lavoro: da aprile cambio di marcia

Lavoro: Secondo l’oroscopo Paolo Fox dal mese di aprile le cose cambieranno e in particolare dal punto di vista del lavoro, grazie a un picco che si avrà a giugno e che allontanerà per un po’ la forza negativa prodotta dai pianeti di Giove e di Saturno che sono contrari. Per le vostre prospettive professionali, il 10 di febbraio è la data che vi potrà portare a un momento di particolare difficoltà, soprattutto se avete delle cose in sospeso: cercate di non affrettare le decisioni altrimenti rischiate di commettere degli errori. Invece per le aspettative di carriera e lavorative non dovrete però preoccuparvi, dato che da giugno le cose miglioreranno e avrete un profondo cambiamento. I mesi di ottobre, novembre e dicembre si prospettano molto positivi anche perché Giove non sarà più in opposizione ma vi fornirà una rinnovata energia e un maggiore slancio.



