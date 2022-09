Scorte PlayStation 5/ Nuove console in arrivo, il prezzo non spaventa

Si torna a parlare di scorte PS5, ma questa volta in positivo. Dopo un lungo periodo dove gli utenti erano impazienti di comprare la nuova console di Sony, nei magazzini dei negozi di informatica potrebbero arrivare nuove piattaforme di gioco.

A farlo presente è Christopher Ding, di GamesIndustry.biz, secondo cui la console di Sony sarà ed è già tuttora, la piattaforma di gioco più acquistata del 2022. Chiaramente non torneremo ai livelli delle vendite risalenti a Xbox One e PS4, ma è già un buon segnale.

Il giornalista Ding, fa sapere che:

“Gli stock di PS5 sono aumentati del 56% ad agosto 2022 (se confrontati con lo scorso luglio)”, almeno nel Regno Unito. Questo significa che la console di Sony ha spodestato Switch dal trono della console più venduta quest’anno”.

Già nel momento in cui c’erano poche scorte di PS5, la console di Sony registrava un alto numero di vendite. Ora che potrebbero arrivare nuove piattaforme di gioco, siamo sicuri che le commercializzazioni saranno ancora più alte.

Sia il giornalista Ding che il gruppo Ampere Analisty, avevano ipotizzato che nonostante PS5 potesse costare di più, questo fattore non avrebbe impattato negativamente sul numero complessivo di vendite.

PS5 stock levels jumped by 56% in August (compared with July) in the UK, which means that Sony’s console has overtaken the Switch to become 2022’s best-selling console (so far)

— Christopher Dring (@Chris_Dring) September 9, 2022