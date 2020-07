Scostamento bilancio, diretta voto Senato/ Maggioranza risicata: cdx detta condizioni

Il voto sul nuovo scostamento di bilancio, il terzo dopo quelli di marzo e aprile, per fronteggiare l’emergenza coronavirus si preannuncia delicato per il governo. Parliamo di 25 miliardi di euro importanti per la proroga della cassa integrazione e per i sussidi da erogare nella seconda metà dell’anno, che si aggiungono ai 55 già autorizzati dal Parlamento. L’articolo 81 della Costituzione prevede che per il via libera serva la maggioranza assoluta in un voto di entrambe le camere. Alla Camera deputati di M5s, Pd, Liberi e Uguali e Italia Viva sono convinti di raggiungere i 316 voti necessari, invece il discorso cambia in Senato, dove servono 160 senatori, mentre il premier Giuseppe Conte può contare su 153 senatori della maggioranza. A questi si possono sommare i sei onorevoli del gruppo per le Autonomie, più i componenti del gruppo Misto, ma i numeri ora sono incerti. Stavolta, infatti, l’opposizione non garantisce il suo sostegno all’esecutivo. L’idea maturata nelle scorse ore è quella di non partecipare al volto del nuovo scostamento di bilancio.

VOTO SCOSTAMENTO BILANCIO: CDX CHIEDE DIALOGO

Il centrodestra si schiera compatto, dunque, per l’astensione sul voto del nuovo scostamento di bilancio. Attraverso le pagine del Sole 24 Ore, i leader dell’opposizione Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno inviato una lettera aperta al premier Giuseppe Conte chiedendo che vengano accolte le loro proposte su fisco, lavoro e giustizia sociale, senza garantire aprioristicamente il suo appoggio. «Se dalla risposta che verrà data alle Camere ci renderemo conto che il voto che ci viene chiesto è destinato ad avere effetti costosi e improduttivi, funzionali soltanto alla ricerca del consenso per i partiti della maggioranza, in questa caso sarà proprio l’interesse nazionale ad impedirci di votare lo scostamento». Per votare il nuovo scostamento di bilancio il centrodestra vuole un’apertura al dialogo dal governo, infatti nelle ultime ore sono stati mandati altri segnali a palazzo Chigi. Claudio Durigon della Lega, entrando alla Camera dei Deputati, ha dichiarato: «Disposti a votare scostamento di bilancio se usato per rinviare scadenze fiscali».

DIRETTA VOTO SCOSTAMENTO DI BILANCIO





