McTominay al Napoli, il centrocampista fa scattare il delirio in città: cifre e ingaggio

Napoli abbraccia il nuovo centrocampista per la gioia di Antonio Conte, Scott McTominay è sbarcato in Campania dove lo attende la nuova esperienza in Serie a, centinaia di tifosi hanno accolto il giocatore scozzese all’aeroporto Capodichino poco dopo le 12 di oggi, a testimonianza di quanta sia la voglia di vedere l’ex Manchester United, costato al Napoli 30 milioni di euro e il 10% su una futura rivendita da girare al club inglese, sabato il calciatore dovrebbe già essere in panchina per la gara tra il Napoli e il Parma in programma al Maradona e valevole per la terza giornata di campionato.

Tuttonapoli ha poi svelato un retroscena sulle visite mediche di Scott McTominay, che avrebbe dovuto svolgere le visite mediche oggi con il Napoli, ma sarebbero poi slittate alla giornata di domani: “Intanto c’è una novità per quanto riguarda le visite mediche, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il mediano classe 1996 non dovrebbe svolgerle oggi, bensì domani: i test sarebbero stati fissati infatti per domattina alle 10 presso la Clinica Pineta Grande”,

McTominay ingaggio, quanto guadagnerà il centrocampista al Napoli

Archiviati gli anni al Manchester United, il Napoli ha accolto McTominay proponendo al centrocampista scozzese un ingaggio di 3 milioni netti a stagione, con contratto quadriennale per l’ex giocatore dei Red Devils.

McTominay ha disputato la sua carriera interamente al Manchester United e la scelta di approdare al Napoli sicuramente è stata molto curiosa, ma è risultata decisiva la volontà del mister Antonio Conte che ha voluto a tutti i costi il giocatore per rinforzare la linea mediana e aggiungere anche qualche gol, visto il vizietto con la rete del giocatore originario di Lancaster, che contro il Parma sabato dovrebbe andare in panchina, ma che entrerà ben presto nella formazione titolare di Conte.

