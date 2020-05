Scott Z. Burns, Contagion / “Scienziati certi che il film sarebbe divenuto realtà”

Pubblicità

Scott Z. Burns lo sceneggiatore del film Contagion, in onda ieri sera in prima serata su Canale 5, ha snocciolato alcune analogie tra la pellicola del 2001 e la pandemia di coronavirus attuale che ha messo in ginocchio il mondo intero. Secondo lo sceneggiatore del film già all’epoca ci sarebbero state alcune avvisaglie, come spiegato al sito Slate.com. Scott Z.Burns ha infatti raccontato di aver lavorato a stretto contatto con alcuni scienziati per la realizzazione del film, al fine di renderlo credibile agli occhi del pubblico. “Rivedere il film è stato molto strano per me. Sia sui social che nelle conversazioni con gli amici, le persone mi hanno detto: ‘È incredibile quanto sia simile’. Non trovo sia così sorprendente, perché gli scienziati con i quali ho parlato, e ce n’erano molti, hanno detto tutti che si trattava di capire quando quello che accade nel film sarebbe accaduto nella realtà, non se sarebbe mai accaduto”. Così il film Contagion ha riscosso un certo interesse nella sua messa in onda di ieri su Canale 5. Le analogie inquietanti tra il virus del film e la pandemia attuale hanno tenuto i telespettatori incollati allo schermo.



