Scozia, incidente treno deragliato a Stonehaven/ Video choc “morti e feriti gravi”

È gravissimo l’incidente avvenuto in Scozia questa mattina con un treno deragliato a Stonehaven nell’Aberdeenshire che avrebbe purtroppo comportato un alto numero di feriti e già alcuni morti confermati dalla Polizia e dai vigili del fuoco entrati in azione nelle campagne a 160 chilometri a nord est di Edimburgo. Allertati alle 9.43 dopo che il forte fumo nero si alzava dal motore esploso dei vagoni usciti fuori binari, le forze dell’ordine si sono riversate con numerosi mezzi che preannunciano una situazione molto grave sul campo: si parla di feriti molto gravi e sarebbe morto di sicuro il macchinista del treno ma le vittime pare siano diverse altre, schiacciate dai rottami del treno che per motivi ancora tutti da chiarire è deragliato nella mattinata fuori Aberdeen.

Intervenendo in Parlamento di Scozia, la Premier Nicola Sturgeon ha spiegato che è ancora «presto per confermare l’esatta natura e la gravità dell’incidente», ma di certo si deve parlare di un incidente estremamente grave con le immagini che confermano la situazione molto tesa con fumo nero che continua ad alzarsi dal luogo della tragedia. I feriti iniziano ad essere trasporti via dal Stonehaven ma sarebbero purtroppo molti in gravi condizioni: secondo quanto riportato dalla Bbc Scozia, il treno è composto da una locomotiva e quattro carrozze, ma ad essere deragliate in un terrapieno sarebbero state solo la locomotiva e le prime tre carrozze. L’area dell’incidente, l’Aberdeenshire, è la medesima dove nelle scorse ore forte piogge e allagamenti avevano reso il terreno molto compromesso in alcuni punti della regione scozzese. «Sono rattristato nell’apprendere del gravissimo incidente nell’Aberdeenshire e il mio pensiero va a tutte le persone colpite. I miei ringraziamenti ai servizi di emergenza sulla scena», ha scritto su Twitter il Premier britannico Boris Johnson.

The latest pictures from the scene of the train derailment near Stonehaven in Aberdeenshire.

“The @scotgov conclusion is that it is not yet possible to lift any of the restrictions, that were put in place last week, for Aberdeen.”@NicolaSturgeon says local lockdown in Aberdeen is to stay in place. for now.

More on this story ➡️https://t.co/hN0rUYaxrW pic.twitter.com/j0wbAHPpUf

— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) August 12, 2020