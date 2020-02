Scozia, Ministro Finanze ci prova con 16enne via chat/ Dimissioni Mackay per stalking

È bufera in Scozia dopo che questa mattina ha rassegnato le dimissioni il Ministro delle Finanza, giovane “speranza” del National Scottish Party, Derek Mackay: lo ha fatto nel giorno della manovra di bilancio presentata ma i motivi sono tutt’altro che politici. Secondo quanto riportato dai media scozzesi, il 42 avrebbe corteggiato via messaggio con un 16enne tanto da essere denunciato per stalking: un corteggiamento a tutti gli effetti, con un’aggiunta inquietante di insistenza che hanno fatto scattare lo scandalo nazionale per uno dei più fidati collaboratori della Premier Nicola Sturgeon. Ad rivelare il tutto lo Scottish Sun che ha diffuso alcuni dei messaggi di corteggiamento indirizzati attraverso un social media a un ragazzo minorenne di 16 anni: «Ho agito stupidamente, mi scuso senza riserve» ha annunciato il Ministro delle Finanze poco prima che il Governo presentasse la Manovra di Bilancio in Parlamento. «Derek ha dato un contributo notevole al nostro governo, ma il suo comportamento è stato al di sotto degli standard richiesti», ha rimarcato la Premier nazionalista con le opposizioni sul piede di guerra contro l’esecutivo di Scozia, su tutti i Conservatori unionisti che fanno parte del Governo centrale di Boris Johnson. Il caso Mackay si aggiunge infatti all’altro scandalo che ha travolto la Premiership di Sturgeon,ovvero la triste vicenda di Alex Salmond, ex leader e mentore della Sturgeon: quest’ultimo si è reso protagonista del referendum per la secessione da Londra del 2014 ma di recente è stato accusato di molestie e abusi di diverse donne e in attesa ora di processo.

SCANDALO IN SCOZIA: DIMISSIONI DEL MINISTRO PER STALKING

Secondo la stampa Uk e di Scozia, il Ministro Mackay avrebbe inviato 270 messaggi di corteggiamento e richieste di cene/incontri in poco più di 5 settimane: non solo, ci sarebbero stati oltre ai messaggi sul social anche 12 messaggi diretti al ragazzo con invito ad una partita di rugby organizzato dal Parlamento scozzese. La folle proposta, specie perché pubblica sui social, non è giustamente passata inosservata anche perché già su Mackay qualche anno fa avevano destato scalpore il coming out sulla propria omosessualità avendo però già due figli: ad oggi vive con il proprio partner ma resta da capire cosa possa essere successo con quel ragazzino appartenente sconosciuto. Nello scambio di messaggi, rivela ancora lo Scottish Sun, il Ministro avrebbe chiesto al ragazzo di mantenere “il loro segreto” oltre a farsi complimenti e apprezzamenti reciproci. «Il giovane avrebbe ribattuto più volte affermando di “non provare nulla”», secondo le cronache della Bbc; a denunciare il tutto sarebbe però stata la madre del 16enne non appena scoperto la “tresca” via social del figlio con il Ministro delle Finanze da molti indicato come potenziale prossimo Premier dopo la Sturgeon. «Ho parlato ieri sera con il primo ministro e ho rassegnato le dimissioni con effetto immediato – ha dichiarato infine Mackay -. Servire il governo è stato un enorme privilegio e mi dispiace di aver deluso colleghi e sostenitori».

