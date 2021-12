Scozia, pallone finisce nel fiume: ritrovato in Olanda!/ Viaggio di 600 chilometri…

Un pallone calciato male durante una partita di calcio finisce per compiere un viaggio di ben 600 chilometri. Quando la realtà supera la fantasia, starete pensando voi. E in mente vi verranno tutti quei meme dedicati ai tiri maldestri dei calciatori. Nei giorni scorsi su una spiaggia di Vlieland, una delle sei Isole Frisone a nord di Amsterdam è stato trovato un pallone da calcio. Fin qui niente di clamoroso, ma quel pallone era particolare, perché c’era scritto “Dundee Athletic”. La coppia che l’aveva trovato ha quindi pensato ad uno scherzo, visto che Dundee si trova in Scozia e dista oltre 600 chilometri di mare da Vlieland. Mare del Nord, s’intende.

Un mistero per quella coppia, che però è riuscita a risolverlo grazie a Internet. Hanno scoperto che il Dundee Athletic è una squadra amatoriale della città scozzese che disputa un campionato dal nome “Chamber Practice Dundee Saturday Morning Football League”, come precisa The Scottish Sun, quotidiano che ha ricostruito la curiosa vicenda.

“AVETE PER CASO PERSO UN PALLONE?”

Cosa fare in questi casi? Pubblicare la foto sui social e sperare che qualcuno abbia qualche informazione utile. Lo ha fatto la coppia, che però si è rivolta direttamente al club: “Avete per caso perso questo?”, hanno scritto. Il Dundee ha risposto su Facebook dpo il ritrovamento del pallone: “Guarda te, un pallone nuovo di zecca fa un viaggio internazionale e conquista un nuovo tifoso in Olanda”.

Come è arrivato dalla Scozia in Olanda? Due settimane fa, durante la partita casalinga al campo sportivo Riverside, il pallone è finito fuori dal campo, cadendo nel fiume Tay che scorre proprio vicino il piccolo stadio. Il pallone così ha cominciato il suo viaggio, facendosi trasportare dalla corrente finendo sulla piccola isola olandese di mille abitanti, dove è appunto stato ritrovato. Ora pensate a che storia potrebbe avere il pallone che avete calciato malissimo nell’ultima partita di calcetto…

