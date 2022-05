SCREAM/ Tra divertimento e paura, l’ultimo capitolo della saga funziona

Quinto capitolo della saga cinematografica creata da Wes Craven, Scream di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett è una lieta sorpresa. Sequel della pellicola arrivata nelle sale nel 2011, vede un mix di personaggi nuovi e “storici”: Neve Campbell (“Sidney Prescott”), Courteney Cox (“Gale Weathers”) e David Arquette (“Dewey Riley”) tornano a interpretare i loro ruoli iconici in Scream insieme a Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

SINOSSI – Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

Il quinto e sin qui ultimo capitolo di Scream è un horror ironico e ricco di citazioni, divertente e a tratti irriverenti. Un risultato soddisfacente per il primo lungometraggio senza Wes Craven dietro la macchina da presa, il regista è morto nel 2015, con Bettinelli-Olpin e Gillett bravi a rispettare le materie delle pellicole precedenti aggiungendo qualcosa di nuovo, di saporito. I due registi, già autori di La stirpe del male e Finchè morte non ci separi, valorizzano l’ottimo cast, ritagliando il giusto spazio per i vari protagonisti. Menzione particolare per la Campbell, al suo meglio.

Scream di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett è disponibile in DVD, Blu-ray e Steelbook UHD + Blu-ray con Paramount e Koch Films. Entrando nel dettaglio dell’edizione home video, extra e bonus features comprendono: “Scene inedite”; “Sangue nuovo”; “Tracce di sangue”; “Nell’ombra del Maestro”; “Scream 1996 – Trailer”.

