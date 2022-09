Scritto nelle stelle/ Su Canale 5 il film con Jess Del Vizo e Shae Robins

Scritto nelle stelle, film di Canale 5 diretto da J. Lyde

Scritto nelle stelle va in onda oggi, venerdì 2 settembre, a partire dalle ore 16.45 su Canale 5, un film romantico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2022 e diretto da J. Lyde. Il film è una pellicola basata su una storia di pura fantasia realizzata proprio quest’anno e distribuita fin da subito in diversi paesi del mondo.

Il titolo originale del film è My one true love. Nonostante si tratti di un progetto con poche pretese dal punto di vista del budget e del seguito, il film è riuscito ad ottenere buoni consensi da parte della critica cinematografica. Il cast selezionato per la realizzazione del progetto vede principalmente attori sconosciuti ed emergenti; tra i profili principali sono da menzionare Jess Del Vizo, Shae Robins, Adriana Manfredi e Demetrius Daniels.

Scritto nelle stelle, la trama del film

Il film Scritto nelle stelle racconta la storia di una ragazza di nome Ali, spensierata ma al contempo pensierosa riguarda il suo futuro dal punto di vista sentimentale. Nonostante non si tratti di una persona particolarmente superstiziosa o che faccia un certo affidamento su credenze paranormali, decide per curiosità di parlare con una zingara. Quest’ultima è infatti una cartomante e veggente che le fa notare quanto il suo futuro possa riservarle delle sorprese impreviste. In particolare, Ali percepisce che qualcosa riguardo la sua sfera sentimentale potrebbe cambiare a breve. Colpita dalle possibili rivelazioni decide di voler sapere ogni cosa al riguardo. A questo punto la zingara rivela che nel futuro sentimentale di Ali vede il volto di un uomo per il quale proverà presto un grande e incredibile amore, il cui nome è John. Trattandosi di un nome piuttosto comune in alcune zone la ragazza non ha la minima idea di chi possa essere ma si dimostra subito disposta a tutto pur di incontrare l’uomo della sua vita. Raduna subito le sue amiche con l’obbiettivo di studiare un piano per trovare il suo principe azzurro come previsto dalla zingara. Dopo svariati tentativi e idee ben presto smorzate nonostante l’entusiasmo, Ali sembra ad un certo punto rassegnarsi e quasi diffidare delle parole della veggente. In particolare decide che se davvero nel suo destino è scritto che dovrà innamorarsi di un uomo di nome John, sarà il fato a portare lei da lui o viceversa. Sarà proprio a questo punto che la sua vita non solo sentimentale cambierà in maniera radicale.

